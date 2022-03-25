Hükümetten Son Dakika Açıklaması: 2022 Bayram İkramiyeleri Açıklandı!

Emekli vatandaşların bekledikleri müjdeli haber nihayetinde geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara ödenmekte olan ikramiyeler 2000 TL olacak. Türkiye şehit yakınları ile Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine gerçekleştirilen aylık ödeme miktarı 1500 TL'den 2 bin 600 TL’ye, Ramazan ve Kurban bayramlarında ise emekli vatandaşlara verilen ikramiye tutarı 2000 TL olacak şekilde açıklandı.

Yüzde 73 oranında zam gerçekleştirildi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş'taki terör saldırısı ile zeytin Dalı Harekatı sonrasında toplanmakta olan koşullu bağışlardan hak sahiplerine yönelik gerçekleştirilen ödemelerde %73 oranında bir artış yaşanarak aylık 2 bin 600 TL’ye çıkarıldı. Hak sahiplerine Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı'nda ise diğer taraftan 2000 TL ödenecek.

Şehit yakınları ile gazilerimize maddi ve manevi destek sunmak maksadı doğrultusunda 13 Temmuz 2019 tarihinde kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yürütülen Türkiye Şehit yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenlerin yakınları ile malullere ve gazilere aylık maddi destek sağlanıyor.

%73 Zam Oranı İle Beraber Son Rakamlar Ne Oldu?

Kurulan Vakıf tarafından bahsi geçen hak sahiplerine gerçekleştirilen ödeme tutarı 2022 senesinin nisan ayından itibaren aylık 1500 liradan 2 bin 600 TL’ye çıkarılacak. Diğer taraftan Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde emekli vatandaşlara verilmekte olan ikramiye, 1100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Diğer taraftan Vakıf, hak sahiplerine dini bayramlarımız yanı sıra aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek bir şekilde 1 aylık tutarında ödeme gerçekleştiriyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şimdiye kadar hak sahiplerine yönelik gerçekleştirilen destek ödemesi miktarı 104 milyon TL'yi geçti.