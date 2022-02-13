Hükümetten Faizsiz Kredi Kira ve Hibe Geldi!

Pandemi döneminde vatandaşın yaşadığı olumsuzlukların etkilerini yok etmeye çalışan hükümet kanadı özellikle bu dönemde bir hayli yıpranan esnafa yönelik önemli kararlara imza attı.

Esnaflara yönelik toplamda 83 milyarlık destek sağlanmıştır. Yapılması hedeflenen yeni destekler için ise yepyeni planlar oluşturulmuştur. 2022 Mart ayı ile beraber koronavirüs ile ilgili bir hayli yol kat edilmiş olacak ve bu durumda bazı olumlu gelişmelerin de yaşanması gündeme geleceği düşünülmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde pek çok defa esnaf kapanmış ve kapanma döneminde, kira ödemek zorunda kalmıştır. Hem geliri olmayan hem de giderleri devam eden esnaflar çok ciddi bir kayıp yaşamıştır. Esnafın pandemi nedeni ile yaşadığı bu zararı karşılamak adına ise hükümetten önemli çalışmalar yapılmıştır. 83 milyarlık destek ile beraber esnafa yönelik yeni destek kalemleri de yapılmaya devam etmiştir. Kira desteği ile beraber faizsiz kredi ve hibeler olmak üzere toplamda 8.226 esnafa yönelik ciro kaybı desteği verilmiş, bu durumda oldukça faydalı bir işlem yapılmıştır.

Ciro Desteği Esnafa Nefes Aldırdı

İşletmelere sunulan ve salgın sürecinde faaliyetleri kısıtlanmak zorunda kalmış olan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel olarak ciro kaybı desteği sunulmuştur. Şubat ayından başlayarak 2.000 TL'den az 40 bin TL'ye sınır olacak şekilde gelir azalışı ya da kaybı oluşması halinde bu tutarın %3’ün verilmesi sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı bütçe ve de strateji başkanlığı tarafından sunulan açıklama ile beraber 225 milyon TL ödenek esnafa aktarılmıştır. 40.000 işletme bu ödenek miktarından yararlandı ve de toplamda 212 milyon 352 bin TL ödeme alındı. Gelir idaresi tarafından belirlenen listeden 15.339 işletmeye özel olarak toplamda 145 milyon 233 bin TL’lik ödeme yapılmıştır.

Esnafa Kira Desteği

Esnafa bu dönemde yapılan desteklerden biri de kira desteği olarak ele alınmaktadır. İşyerleri kirada olan ticaret faaliyetine yönelik büyükşehirlere özel 750, diğer şehirler için ise 500 TL kira desteği verilmiştir. Gelir kayıp desteği kapsamında 1.078.000 esnaf, başvuru yapmış ve bu kapsamda da 4 milyar 285 milyon TL ödeme yapılmıştır. Kira desteğinde 171.000 esnaf için 359 milyon 212 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir.