Hükümet'ten Emekliye Müjdeli Bir Haber Daha! Tam 3.000 TL Ödenecek, Son Dakika

Emekli maaşını aldığınız banka üzerinden yapılacak bu işlemler ile dilerseniz banka şubelerinden isterseniz de şubelere gitmeden mobil uygulama ile 3000 TL ve üzerinde nakit almak için başvuru yapabileceksiniz.

3000 TL'ye kadar bir ödeme tutarı emekli kişilere verilecek. Artı para olarak adlandırılan bu para emekli maaşı alan vatandaşların kendi hesaplarından yine maaş hesaplarına aktarılacak. 3000 TL ve üzerindeki nakit ihtiyacına göre verilecek olan bu para için isteyen emekliler eğer maaş almadıkları banka üzerinden başvuru yaparlarsa Kredi puanına bakılarak onay alabilecekler.

İş Bankası'ndan emeklilere 3000 TL ödeme...

İş Bankası üzerinden emekli olanlara 3000 TL ve üzeri ödeme mobil uygulaması üzerinden yani İşCep uygulamasından bekleme olmadan yaptırmaktadır. İş Bankası uygulaması üzerinden 3000 tl ye varan işlem için emekli maaşları bu bankadan alınmalıdır.

3000 TL ödeme başvurusu için kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve de artı para adında hesaba para aktarabilirsiniz. İş Bankası emeklilere yapacağı ödeme için Kredi puanına göre onay vermektedir.

Ziraat Bankası Emekli Hesabına 3000 TL ödeyecek...

Ziraat Bankası üzerinden emekli olanlar maaşı hesabına 3000 TL'ye kadar nakit ödeme alıyor. Ziraat Bankası ülkemizdeki önde gelen kamu bankalarından olduğu için en güvenilir bankaların başında gelir. Ziraat Bankasını nedenle emekli olanlara sürekli kampanyalar sunarak acil nakit ihtiyacı durumunda yardımcı olmaktadır. Ziraat Bankasından emekli maaşı alanlar, 200 bin TL'ye varan tutarda gelir belgesi sunmadan kredi kullanabilirken 750 TL civarında emekli promosyonu vermekte ve 3.000 TL’lik de artı para limiti alabilirler.

Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir, onay verilen tutarı da hemen hesaba alabilirsiniz. Ziraat Bankası’na benzer şekilde Vakıfbank ve Halkbank da hem artı para hem de ihtiyaç kredi kampanyalarını vatandaşın avantajına sunmaktadır. Hangi banka müşterisi iseniz o bankanın mobil uygulaması üzerinden artı para başvurusunu yapabilirsiniz. Bu uygulama ile hem banka promosyonları, hem kredi başvuruları hem de artı para hesabı kullanılabilmektedir. Müşterisi olmadığınız banka üzerinden işlem yapmak istiyorsanız da ilgili banka kredi puanına göre işlem yapmaktadır.