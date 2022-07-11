Hükümet Şiddeti Kontrol Altına Almak İçin Mücadele Ediyor

İsyancı askerler geçen Ocak ayında Burkina Faso'da hükümeti görevden aldıklarında, ülkenin felç edici güvenlik krizini sona erdirme sözü verdiler, seçilmiş yetkililerin yerine getirmediğini iddia ettikleri bir görev.

Darbeyi yöneten Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, "ülkenin toprak bütünlüğü, toparlanması ve egemenliği için savaşmaya" ihtiyaç olduğunu söyleyerek devralmayı haklı çıkardı.

41 yaşındaki Damiba devlet başkanı olarak yemin ettiğinde, krizle başa çıkmak için ordu komutanlığını değiştirdi. Ancak yerel toplulukları, savaşçıları silahlarını bırakmaya ikna etmek için barış sürecinin bir parçası olarak silahlı gruplarla diyalog kurmaya teşvik etti.

Ancak şiddet, askeri yönetim altında daha da kötüleşti.

Çatışma izleme grubu Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'ne (ACLED) göre, Ocak ayında ordunun devralmasından bu yana, saldırı sayısı darbeden beş ay öncesine kıyasla yüzde 23'ten fazla arttı.

Korkunç şiddetin son bölümünde, geçen ay kuzey sınır köyü Seytenga'da en az 100 kişi öldü - hayatta kalanlar, saldırganların engellenmeden evden eve taşındığını, sakinleri katlettiklerini ve dükkanları ateşe verdiklerini söyledi.

El Kaide ve IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı silahlı grupların başlattığı şiddetin, 2015 yılında komşu Mali'den yayılmaya başlamasından bu yana ikinci en kötü ölüm oranı oldu.

Katliamdan kaçan köylüler, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinden bir gün sonra hedef haline geldiklerini söyledi.

Halkın İlerleme Hareketi (MMP) partisinin başkanı Alassane Bala Sakande hükümete, “Önemli ve stratejik bir bölgede teröristlerin saatlerce rahatsız edilmeden barbarca eylemler gerçekleştirmesi nasıl mümkün olabilir” diye sordu.

Askeri bölgeler

Ordu, ilerleyen silahlı gruplarla toprak için savaştıkça, ülkenin bazı bölgelerinde devlet varlığı daha da küçülüyor.

Haziran ayında askeri hükümetle yaptığı görüşmelerin ardından, bölgesel blok olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından atanan arabulucu eski Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou, Burkinabe güvenlik güçlerinin ülkenin üçte birinden fazlasını kontrol etmediğini söyledi.

Bu da askeri hükümeti diken üstünde tuttu.

Seytenga saldırısının ardından iki büyük askeri bölge kurulduğunu duyurdu ve bu bölgelerdeki sakinlere tahliye emri verdi.

Bir bölge yaklaşık 2.000 kilometrekarelik (494.200 akre) bir alanı kaplar ve kuzeydeki Soum ilinde Mali ile sınır komşusudur. Diğer bölge, Benin ile güney sınırında yaklaşık 11.000 kilometre kare (2.71 milyon akre) kapsar ve çoğunlukla milli park alanları ve doğal rezervlerden oluşur.

Eski Başkan Rock Kabore benzer bir planı uygulamaya çalıştı, ancak silahlı kuvvetlerin yetersiz donanımı nedeniyle bunu yapamadı.

Ordu, sivilleri tahliye ederek, ablukalar uygulayarak ve yerel halkı ülkenin geri kalanından izole ederek kasabaları ele geçiren silahlı gruplara karşı bu bölgelerde büyük operasyonlara hazırlanıyor.

Başkent Ouagadougou merkezli jeopolitik danışmanın kurucusu Mahamoudou Savadogo, "Plan aynı zamanda ülkenin doğusunda koridorlar oluşturan terörist grupların yakıt ikmali, motosiklet ve mühimmat için hareket edebilmeleri için tedarik kaynaklarını kesmeyi de amaçlıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Barış Üniversitesi'nden Burkinabe araştırmacısı Abdoulaye Barry, insanların ne kadar süre tahliye etmeleri gerektiği veya nereye gitmeleri gerektiği konusunda çok az ayrıntıyla planın verimli bir şekilde uygulanması konusunda endişeler olduğunu söylüyor.