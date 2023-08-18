Memur-SEN ve kamu işvereni arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-SEN, hükümetin karşısına çıkarken 120 maddeden oluşan bir teklif hazırladı. Bu teklife karşılık hükümetin ilettiği ilk teklif de belli oldu. Ancak bu teklif, memurlar tarafından yeterli bulunmadı. Hükümet, ikinci zam teklifini de hazırladı. Dün açıklanan teklife göre ilk altı ay için verilen tutar %15 olarak ifade edildi. İkinci altı ayda ise yüzde 10 olacak şekilde bir teklif iletildi.

Bakan Işıkhan, teklif konusunda açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yüzde 43 oranında bir artış öngörüldüğünü söyledi. Işıkhan, memurların hak ettikleri refaha ulaşması için gerekenin yapıldığını da sözlerine ekledi.

2025 YILI İÇİN TEKLİF DEĞİŞMEDİ

Hükümet, 2024 yılı için teklifini yenilerken 2025 için teklifini değiştirmedi. Işıkhan, 3600 ek gösterge için de çalışma yapacaklarını dile getirdi. Aynı zamanda disiplin affı konusunda da çalışmalar yapılacağı, Bakan Işıkhan tarafından ifade edildi.

Merak edilen konulardan biri de zam teklifine sendikaların ne diyeceğiydi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yalçın, iki puanlık artışın kendileri için yeterli olmadığını vurguladı. Yalçın, sürecin bitmediğini hatırlattı.

YENİ TEKLİF, 22 AĞUSTOS’TA BELLİ OLACAK

Hükümet, yeni teklifin 22 Ağustos tarihinde belli olacağını açıkladı. Teklif üzerinde anlaşılamaması halinde zam konusu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Kurulun kararı ay sonuna kadar netleşecek.

Memur-SEN tarafından daha önce yapılan açıklamalarda piyasa şartlarına uygun bir tutarda zam yapılması istenmişti. Memurlar artan kira fiyatları nedeniyle kira desteği de istiyor. Ayrıca bayram ikramiyesi de talepler arasında yer alıyor.

Memur-SEN, zam kararını protesto etmek için Ankara ve İstanbul’da eylemlere başlayacak. Bu eylemler ile zamma olan tepkisini dile getirecek memurlar, artan pahalılık karşısında uygun tutarda bir zam belirlenmesini bekliyor.