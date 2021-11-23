“Hükümet İstifa” Sloganları ile Halk Sokağa Döküldü!

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yapmış olduğu açıklama sonrasında döviz kuru sert bir şekilde yükselişe geçti ve Türk Lirası tarihi düşüşünü yaşadı. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelenmişti ve daha sonra ise Dolar ve Euro'da rekor üzerine rekor kırıldı. Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ise Ankara ile İstanbul halkını sokağa döktü ve sesler yükseldi. Vatandaşlar ellerindeki pankartlar ile “hükümet istifa” sloganları attı daha sonra polis müdahalesi ile karşılaştı.

Düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını dün Kabine Toplantısı ardından yinelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde yer almış ve önemli açıklamalar gerçekleştirmişti. Yapılan açıklamalar ardından ise Dolar/TL yükselişi devam etti ve rekor üzerine rekor kırıldı.

Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş sonrasında Ankara'da vatandaşlar sokağa döküldü ve “AKP istifa” diyerek sesler yükseldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan gazeteci Burcu Yıldırım ise Çankaya Esat’ta vatandaşın AKP istifa sloganları ile sokağa çıktığını aktardı.

Halkın sokağa dökülmesine polis ekipleri müdahalede bulundu ve polis engellemeleri ile vatandaşlar ara sokaklara dağıldı. Polis müdahalesi sonucunda ara sokaklara dağılan yurttaşların kalabalıklaşarak ilerlediği şeklinde yorumlar da yapıldı.

Dolar, güne 11,40 TL seviyesinden başlamış ve arada geçen saatler içerisinde ilk olarak 12 TL'yi ve daha sonra 13 TL'yi aşmıştı. Yalnızca bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den daha fazla değer kazanan Dolar, rekor kırdı ve 13,46 ‘ya çıktı.

Ankara'nın yanı sıra İstanbul Kurtuluş'ta da vatandaşların sokağa çıkarak seslerini yükselttiği şeklinde haberler yapıldı. Ellerine pankart alan vatandaşlar hükümet istifa sloganları attı ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Ankara ve İstanbul'da protestolar devam ederken Kadıköy'de de seslerin yükseldiği gözlemlendi.