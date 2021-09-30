Hükümet Duyurdu: Çocuğu Olanlar İçin Emeklilik Yaşı Düşüyor! Erken Emekli Olabilirsiniz!

Sigortalı şekilde çalışan kadınlar için 6 yıl erken emekli olma fırsatı sunacak doğum borçlanmasından sizlerde faydalanabilirsiniz. SGK tarafından prim ödemelerinde geriye dönük doğum borçlanmasını gerçekleştirenler için erken emekli olma fırsatı tanıyor.

SGK’lı şekilde çalışmalarını devam ettiren kadınlara özel avantajlardan birisi de doğum borçlanması olarak şuanda konuşulmaya devam ediliyor. Sigorta prim ödemelerinde geriye dönük şekilde borçlanma yapanlar için önemli bir imkan tanınmaya başlıyor. Böylelikle her yıl içerisinde binlerce kadın adına erken emekli olabilmelerine özel fırsat yakalıyor. Sizlerde 6 yıl erken emekli olma fırsatını şuanda yakalayabilirsiniz.

Kadınlar için sunulan bu avantaj ile birlikte hayatına kolaylık sağlanması gündeme geldi. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmasını sürdüren kadınlar mevcut doğumlarına yönelik geriye doğru sigorta borçlandırması yapabiliyor. Bu borçlanma ile birlikte diğer kadınlardan 6 yıl daha önceki bir sürede emekli olmaya hak kazanabiliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen çalışan ve anne olan kadınları bekliyor.

Doğum Borçlanması Yapan Kadınlar Emekli Oluyor

Mevcut çalışmasını sürdüren kadınlar, bağlı bulunduğu iş yerinden çıkış verilmeksizin bir süre doğumdan ötürü ayrı kalabilmektedir. Bu durumun hem doğum öncesinde hem de doğumdan sonrası yaşanması ciddi bir mağduriyet yükü oluşturabiliyor.

Bu durum karşısında SGK tarafından farklı bir uygulama yürürlüğe sokuldu. İş hayatına kısa bir zaman diliminde ara vermek zorunluluğu bulunan kadınlar için 6 yıl erken emekli olabilme imkanı tanınıyor. Mevcut istenen şartları sağlamış olan kadınlar SGK üzerinden yazılı şekilde başvurularını yerine getirebiliyor. Böylelikle 6 yıl emekli olabilme fırsatını da beraberinde yakalamış oluyor.

Kadınların sigortalı olarak çalışmalarını devam ettirdiği süre içerisinde doğum yapmış olmaları ve çocuklarının ise yaşamını devam ettirmesi şartı aranıyor. Her kadın için toplamda 3 çocuk için borçlanma fırsatı tanınıyor. Çocuk başına 2 yıl gibi bir borçlanma imkanı sunulmasından dolayı toplamda 6 yıl gibi süre dikkate alınabilmektedir. Böylelikle anne olan kadınlar sigortalı çalışma hayatlarından ötürü 6 yıl öncesinde daha erken olmaya hak kazanıyor. Mevcut şartları sağlamanız halinde sizlerde başvuruda bulunabilirsiniz.