HSBC'de Faiz Depremi! Faiz Oranları 0,99'a Kadar Düştü Hemen Başvurun

Binlerce vatandaşımız salgın dönemin daha fazla finansman desteğine ihtiyaç duydu. Gerek konut alımları gerek sağlık ihtiyaçları gerekse taşıt almak içinde bankalara başvurular bu dönemde arttı. Vatandaşlara Covid-19 döneminde finansman desteği yapacağını açıklayan bir diğer banka da HSBC oldu.

HSBC bank taşıt almak isteyen vatandaşlara özel faiz oranları sunacağını açıkladı. Yaz aylarının yaklaşması ve piyasadaki haraketlilikle vatandaşlar taşıt alımlarına daha çok yöneldi. Bankalar da bu talepleri fırsata çevirmiş durumda. Müşteri çekmek için fırsat kredileri sunan bankalar taşıt kredileri içinde yeni kampanyalar açıklamaya şimdiden başladı.

Kamu ve özel bankalar arasındaysa bir bankanın açıkladığı kampanya hepsinden bir adım öne çıktı. HSBC Bank aylık sadece %0,99 gibi oldukça düşük faiz oranıyla başvuran müşterilerine taşıt kredisi vereceğini duyurdu. Bankanın şaşırtan bu taşıt kredisi ise sadece müşterilerini değil aynı zamanda taşıt almayı düşünen milyonları sevindirdi. Kredi haberinin detayları haberimizde.

KOŞUL VE BAŞVURU OLMADAN KREDİ FIRSATI

Kredi faiz oranlarını düşüren banka yeni sunduğu taşıt kredisi için ne müşterilerinden ne de müşterisi olmayan vatandaşlardan hiçbir ön koşul ya da başvuru şartı istememekte. Banka aynı zamanda taşıt kredisi için ek teminat ya da kefil de talep etmiyor. Vatandaşların sadece gerekli evrakları getirerek başvurularını tamamlamaları yeterli.

Başvurular ise HSBC banka şubelerine direkt olarak yapılmalıdır. Taşıt Kredisi başvurusu yapacak olan kişinin başvuru formunu doldurmasının ardından kendilerine dair bilgileri içeren belgeleri banka tarafına iletmeleri istenir. Öncelikli olarak müracaatta bulunan kişinin T. C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini bankaya beyan etmeleri gerekmektedir. Özel sektör çalışanları ve memurların maaş bordrolarını, emekli vatandaşların emekli hesabı cüzdanlarını, serbest meslekle uğraşanların ise vergi levhaları ve bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınacak üyelik belgelerini banka tarafına iletmeleri gerekmektedir.

HSBC BANKA %0,99 FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Taşıt alımını kredi fırsatına çevirin. HSBc’nin aylık %0,99 faiz oranıyla sunduğu kampanyasıyla düşük faiz oranlarından yararlanıp taşıt kredisi almak mümkün. Taşıt almayı düşünen vatandaşlar için fırsat niteliğindeki bu kampanyayla doğa dostu aracınıza sizde anında kavuşabilirsiniz. İşte HSBC Bank’ın yeni kampanyasının özellikleri;

Gelen talepler sonucunda dev banka ilk adımı attı ve hem müşterisi olanlara hem de olmayanlara aylık %0,99 faiz oranıyla taşıt kredisi vereceğini açıkladı. Banka aynı zaman düşük faiz oranlarının yanı sıra 36 aya varan vade imkanları da sunuyor. Tüm bu sunduğu kampanya ve fırsat özellikleri ise elektrikli ya da hibrit araçlar için geçerli.

Banka doğa dostu taşıt kredisi kampanyasında vatandaşlardan kefil de talep etmiyor. Elektrik ya da hibrit taşıt alımlarında aracım proforma faturası tutarının, ikinci el araçlar da ise kasko değerinin 120 bin Türk lirasına kadar olan kısmının p’i için banka taşıt finansmanı sunuyor. 120 bin Türk lirasını aşan kısmı içinde yine P’sini vatandaşlar kredi finansmanı olarak alabilirler.

Banka aynı zamanda vatandaşlara kampanyalı taşıt kredisini hayat sigortası ile sunuyor. Böylece yaşam kaybı ve tam ya da daimî maluliyet riskine karşı vatandaşlar ve araçları güvende altına alınıyor. Şanssız bir durumla karşı karşıya kaldığınızda da bankaya olan kredi borcunuzun teminat altına alınması sağlanıyor. Bunun yanı sıra banka vatandaşların işsiz kalmak ihtimalini de düşünüyor. Pandemi koşulları gereği her ihtimali gözeten banka dileyen vatandaşların poliçesine işsizlik teminatı da ekliyor. Böylece işsizlik durumunda vatandaşlar bu teminattan da limitler dahilinde yarar sağlayabiliyor.