HSBC Bank, Akbank ve Garanti Bankası Eski Günlerine Döndü, 10.000 TL Şartsız Verecekler

HSBC Bank, Akbank ve Garanti Bankasından 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? HSBC Bank, Akbank ve Garanti Bankası 10.000 TL üzerinde krediyi nasıl veriyor? Sizlere yazımızda bu üç bankanın verdiği İhtiyaç Kredisi olan ve acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz 10.000 TL kredi hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen bu krediyi nasıl kullanılacağına yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Vereceğimiz bankalar üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef bu banka üzerinden onay alamazlar. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere ne kadar onay vereceğini söyler. Bu durum sadece sizin kredi siciliniz ve kredi puanınıza göre belirlenir. Eğer şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde Kredi başvurusunu yaparak 10.000 TL ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

HSBC Bank 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler HSBC Bank şubelerine giderek kimlik belgesi ve ikametgah belgelerini götürüp kredi başvurusunda bulunabilirler. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin kredi notu uygun olması durumunda aynı gün içerisinde Kredi onayını alacağını söyleyebiliriz. Kredi onayı alan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. Eğer daha önce bu banka üzerinden kredi kullandıysanız, internet bankacılığı veya HSBC Bank mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparak şubelere gitmeden online kredi kullanabilirsiniz.

Akbank anında 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisinden kredi başvurusu yapabilir. Ayrıca bu bankada hesabı olan kişilerde 10.000 TL'ye kadar kredilerini Akbank Direkt uygulamasına girerek de kullanabiliyor. Özellikle çok acil paraya ihtiyacınız varsa ve bankaya gidecek zamanınız yoksa Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurunuzu yapabilir 5 dakikada onaylanan krediyi hesaba atabilirsiniz. Akbank Direkt üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde daha düşük faiz oranları ve masrafsız Kredi seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Garanti Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

10.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden 3 ay sigortalı olmalı durumunda veya emekli olmaları durumunda kredi başvurusunu yapabiliyor. Size en yakın banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesinden bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylanırsa kimliğiniz de aynı şekilde krediye kullanacaksınız. Sizi en yakın banka şubesine gittiğinizde banka size hemen ne kadar onay alacağımızı söylerler. Eğer kredi notunuz yüksekse 10.000 TL üzerinde de onay alma ihtimaliniz vardır. Garanti Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi vereceği müşterilere ayrıca kendi banka kredi kartı olan Bonus Garanti Bankası kredi kartını da vermektedir. Dilerseniz bu kredi kartı içinde kredi kullanırken başvuru yapabilirsiniz.