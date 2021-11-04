HPV İğneleri Rahim Ağzı Kanseri Riskini Yüzde 87'ye Kadar Azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı aşı olan İngiliz kadın ve kızları arasında rahim ağzı kanseri vakaları düştü.

The Lancet tıp dergisinde Perşembe günü yayınlanan sonuçlar, Cervarix adlı bir GlaxoSmithKline ürünü ile 12-13 yaşları arasında HPV'ye karşı aşılanan 20'li yaşlarındaki kadınların virüse bağlı rahim ağzı kanseri geliştirme riskinin yüzde 87'ye kadar daha düşük olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan ortak yazar Kate Soldan, "Aşı programının başarısı sadece aşının etkinliğine değil, aynı zamanda aşılanan nüfusun oranına da bağlı olduğundan, bu yeni sonuçların alımı teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

Araştırmacılar, 14 ila 16 yaşları arasında aşı yapıldığında kanser oranının yüzde 62 daha düşük olduğunu ve 16 ila 18 yaş arasındaki aşılı kızlarda yüzde 34 oranında azaldığını bildirdi.

Çalışmada ayrıca, 12 ve 13 yaşlarında aşılar yapıldığında, kanser öncesi bir durumun oranları yüzde 97 oranında azaldı. Araştırmacılar, bulguların "HPV aşısının faydaları konusunda hala tereddütlü olanları büyük ölçüde rahatlatması gerektiğini" söyledi.

Cancer Research UK tarafından finanse edilen çalışma, 2008'de kullanıma sunulduktan sonra Cervarix aşısını alan kadınlar da dahil olmak üzere 20 ila 64 yaşları arasında serviks kanseri taraması yaptıranların Ocak 2006'dan Haziran 2019'a kadar olan kayıt verilerine baktı.

Veriler, yaklaşık 13 yıllık süre boyunca İngiltere'de yaklaşık 28.000 rahim ağzı kanseri teşhisi ve servikal intraepitelyal neoplazi (CIN3) olarak adlandırılan kanser öncesi bir durumun 300.000 teşhisinin kaydedildiğini gösterdi.

Aşılanan genç kadınlarda, aynı yaştaki aşılanmamış kadınlarda beklenenden yaklaşık 450 daha az rahim ağzı kanseri vakası ve 17.200 daha az CIN3 vakası vardı.

Cesaret verici sonuçlar

Rahim ağzı kanseri genç kadınlarda nadirdir. Aşıların etkisini tam olarak değerlendirmek için kadınlar yaşlandıkça takip araştırmalarına ihtiyaç vardır. GSK tarafından geliştirilen Cervarix, tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 80'inden sorumlu olan iki HPV tipine karşı koruma sağlıyor.

Eylül 2012'den beri İngiltere'de Cervarix yerine Merck & Co'nun rahim ağzı ve baş ve boyun kanserleriyle bağlantılı dört HPV tipine karşı koruma sağlayan dörtlü aşı Gardasil kullanılmaktadır.

GSK, Gardasil'in dünyanın en kazançlı pazarına hakim olması nedeniyle düşük talep nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cervarix'in satışını durdurdu.