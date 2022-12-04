Hoşgeldin Faizli Mevduat Kampanyası! Birikimler %23,50 Faizi ile Katlandıkça Katlanıyor! 

Denizbank mevduat hesabı Hoş Geldin faiz kampanyası ile birikimler katlanarak büyümeye devam ediyor. Mobil müşteri olma özelliğini kullanarak dijital başvuru yapanlar kısa sürede ek kazançtan faydalanabiliyor. DenizBank'ın Aralık ayına özel başlattığı kampanya yeni yılda da devam edecek. Mobildeniz ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak başvurularda Hoş Geldin faizi oranı %23,50 TL'den faydalanılabilecek. Mevduat hesabı ile birikimler katlanarak çoğalmaya devam ediyor. Başvuruda bulunacaklar 30 ile 180 gün arasında vade aralığını kullanabilir. Buna göre en az 5.000 TL en fazla 2 milyon TL'ye kadar hesap açılışı yapılabiliyor ve bu rakamlar aralığında oluşturulacak her bir hesap için %23,50 faiz oranı uygulanacaktır.

Hoşgeldin Faizli Mevduat Kampanyasına Başvuru

Bankanın belirlemiş olduğu faiz oranı yıllık olarak değerlendirilerek oluşturulur. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin kampanyaya katılması gerekiyor. Bunun için Denizbank müşterisi olmak isteyenler internet yolu ile ya da Mobildeniz uygulaması yoluyla müşteri hesabı oluşturmak gerekiyor. Daha önceden son bir aylık dönemde Denizbank'ta açıkta bulunan TL, Euro, Dolar ya da altın vadeli mevduat hesabının bulunmaması gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz 6 ay içerisinde bu faydayı kullanmamış olan vatandaşlar rahatlıkla yararlanabiliyor.

Hoşgeldin Faizli Mevduat Kampanya Şartları

Şube üzerinden açılacak olan mevduat hesabı ile mobil uygulama üzerinden açılacak mevduat hesabı arasında faiz oranı farklılığı oluşuyor. Şubeden talep edilecek 30 ile 180 gün arasındaki vadeli hesap açılışı %22,50 dijital bankacılık yolu ile açılışta %23,50'yi görüyor. Buna ek olarak %5 oranında stopaj oranı uygulanıyor. Denizbank üzerinden mevduat hesabı oluşturmak isteyenlerin internet bankacılığı ya da Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan kullanıcı alanını doldurması gerekiyor. Kredi kartı TC kimlik numarası ya da banka kartı ile kullanıcı kimliği oluşturulup kullanılmaya başlanabilir. Mobildeniz uygulamasına cep telefonuna indirmek yeterli oluyor. Denizbank bunun dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik özel kredi kampanyalarında güncellemeye devam ediyor.