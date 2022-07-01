Hong Kong'un 'Dünya Şehri' Olarak Parıltısı Azalıyor

Alman girişimci Joseph, Hong Kong'daki hayatını çok sevdi. Lojistik şirketiyle ilgilenmediği zamanlarda, sahildeki gezinti yolunda yürüyüşlerin, lüks Soho semtinde hafta sonu brunch'larının ve hayatın günlük stresini atmak için ayak ve sırt masajlarının tadını çıkarırdı.

Ancak Hong Kong'da işini kurduktan iki yıldan kısa bir süre sonra Joseph, Ocak ayında şehirde bir gelecek göremediğine karar verdi ve Singapur'a taşındı.

İlk adıyla anılmak istenen 28 yaşındaki profesyonel, "Birçok potansiyel yatırımcı, artık bir şirket kurmak için güvenli bir yer olmadığını düşündükleri için Hong Kong'a yatırım yapmakta tereddüt ediyor" dedi.

“Şehrin gözlerimin önünde değiştiğini görebiliyorum. Hong Kong en kozmopolit şehirlerden biri oldu ancak protestolar ve COVID kısıtlamaları avantajın azaldığı anlamına geliyor…Yatırımcılar yasal olarak güvende hissetmiyorlar çünkü Hong Kong'un yargı sisteminde hala tarafsızlık olup olmadığını bilmiyorlar. Çin gri alanlarla dolu. İşletmelerde yeterince belirsizlik var, neden daha fazlasını isteyelim?”

Hong Kong, Cuma günü Çin egemenliğine dönüşünün 25. yıldönümünü kutlarken, şehrin uluslararası bir finans ve iş merkezi olarak statüsü, devir teslimden bu yana hiç olmadığı kadar şüpheli.

Pekin'in sıkılaşan otoriter kontrolü ve Çin'in “sıfır-COVID” stratejisine uyum sağlamayı amaçlayan katı pandemi kısıtlamaları şehirdeki yaşamı çarpıcı biçimde yeniden şekillendirirken on binlerce sakin eski İngiliz kolonisinden ayrıldı.

2020 ve 2021'de hem yerli hem de gurbetçilerden oluşan 120.000'den fazla insan ayrıldı ve bu yıl on binlerce kişinin daha gelmesi bekleniyor.

Amerikan Hong Kong Ticaret Odası tarafından geçen yıl yapılan bir ankette, gurbetçilerin yüzde 40'ından fazlası, çoğunlukla Pekin tarafından 2020'de uygulanan katı bir ulusal güvenlik yasasına ilişkin endişeler nedeniyle ayrılmayı planladıklarını veya bunu düşündüklerini söyledi. Uluslararası seyahati sınırlayan COVID kısıtlamaları ve şehrin gelecekteki rekabet gücü için kasvetli bir görünüm.

Aynı zamanda, hükümet verilerine göre, çalışma vizesi başvurularının sayısı 2018'de 41.592'den 2020'de 14.617'ye düşerken, bölgeye daha az profesyonel taşınıyor.

Bir balıkçı köyü olarak mütevazi bir başlangıç ​​yapan Hong Kong, genellikle Singapur, Londra ve New York'un yanında yer alan canlı bir borsa ile uluslararası bir iş merkezine dönüştü.

Hong Kong, 1842'de Birinci Afyon Savaşı'nı sona erdiren Nanking Antlaşması uyarınca İngiltere'ye devredildikten sonra, bölge finansal ve ticari hizmetler için bölgesel bir merkez haline geldi.