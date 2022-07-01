Hong Kong'un Devir Teslim Nesli Zor Bir Seçimle Karşı Karşıya

“Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim?” Şehrin Çin yönetimine dönmesinden 25 yıl sonra Hong Kong'un gençlerinin çoğunun karşı karşıya olduğu soru bu.

1997'deki devir teslimi sırasında, Pekin eski İngiliz kolonisine 50 yıllık özyönetimin yanı sıra Komünist Parti tarafından yönetilen anakarada var olmayan medeni ve siyasi haklar vaat etti. Ancak Pekin'in şehrin özgürlüklerine yönelik artan baskısı - 2020'de kabul edilen ve neredeyse tüm muhalifleri ortadan kaldıran bir ulusal güvenlik yasası dahil olmak üzere - Hong Kong halkının hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirdi.

25 yaşındaki Iris, “Sistemin kendisi gibi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, tüm bunlar gibi her zaman burada olacağını varsaydığımız şeyler yavaş yavaş soldu ve hükümetimize olan inancımızı kaybettik” dedi.

"Genel olarak, neslimiz gelecek hakkında oldukça umutsuz" dedi ve sadece adının kullanılmasını istedi. Ofis çalışanı, birçok Hong Kong insanının kendi neslini “lanetli” olarak gördüğünü söyledi.

Devir teslim sırasında doğan Hong Kong'lular, Pekin'in yaşam tarzlarına tecavüzüne karşı bir direniş atmosferinde büyüdüler. 2003 yılında önerilen bir ulusal güvenlik yasasına karşı kitlesel gösteriler sırasında çocuklar ve Pekin'in şehrin lideri için doğrudan seçimlere izin vermeyi reddetmesiyle tetiklenen 2014 Occupy Central protestoları sırasında gençlerdi.

Bu gösterileri 2019'da anakaraya iadelere izin verme planlarına karşı kitlesel protestolar izledi. Şiddete dönüşmeden önce barışçıl bir şekilde başlayan protestolar, daha fazla özerklik ve hatta Pekin'den bağımsızlık çağrılarını içerecek şekilde genişledi.

Pekin, ertesi yıl, belirsiz bir şekilde tanımlanmış yıkım, ayrılma, terörizm veya yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini yasaklayan acımasız ulusal güvenlik yasasını dayatarak yanıt verdi. O zamandan beri, şehrin siyasi muhalefetinin çoğu hapse atıldı veya sürgüne zorlandı, düzinelerce sivil toplum örgütü dağıldı ve eleştirel ve bağımsız medya kuruluşları kapanmaya zorlandı. Seçim sisteminin kapsamlı bir revizyonu kapsamında, yalnızca “vatansever” olarak kabul edilen adaylar şehrin yasama meclisinde yer almak için yarışabilir.

Çin Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, azalan özgürlükler zemininde, gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı 2021'de göç etme arzusunu dile getirdi. Bir grup olarak, genç Hong Konglular, yaşlı sakinlere göre siyasi olarak daha aktifler ve 2019'da yapılan anketler, 18-29 yaşlarındakilerin yaklaşık yüzde 87'sinin demokrasi yanlısı protestoları desteklediğini ve yüzde 63'ünün kişisel olarak katıldıklarını söyledi.

25 yaşın altındaki Hong Konglular, şehrin yeni siyasi gerçekliğinden kaçmak için yaşlı sakinlere göre daha az seçeneğe sahip. 1 Temmuz 1997'den önce doğanlar, geçen yıldan beri Birleşik Krallık'ta ikamet için bir yol sağlayan İngiliz Ulusal Denizaşırı pasaportuna hak kazanırken, genç sakinler göç etmek için istihdam, eğitim veya aile kanallarına bakmalıdır.

Anna, "1997 doğumlu biri olarak, bazen geleceğinize 1997'den önce doğmuş insanlar tarafından karar verildiğini ve geleceğinizin nasıl göründüğüne dair sohbetin bir parçası olmadığınızı hissediyorsunuz" dedi. sadece ilk adıyla tanımlanır.