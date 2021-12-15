Hong Kong'da Yüksek Katlı Bir Binada Yangın Çıktıktan Sonra Yüzlerce Kişi Kurtarıldı

Düzinelerce itfaiyeci, şehrin en işlek binalarından birini delip geçen ve bir düzineden fazla kişinin yaralanmasına neden olan bir yangını söndürmeyi başarırken, Hong Kong'un Dünya Ticaret Merkezi'nden 1.200'den fazla kişi kurtarıldı.

Olay yerindeki polis gazetecilere verdiği demeçte, Causeway Bay'deki 39 katlı yapıdaki herkesin, hem ofisleri hem de ofisleri barındıran binanın çatısında 300'den fazla kişi mahsur kaldıktan sonra, saat 17.00'de (09:00 GMT) güvenli hale getirildiğini söyledi.

El Cezire'den Britt Clennett, külden binanın dışından bildirerek, "Yangın söndürüldü" dedi. Bazılarının dumandan etkilendiği en az 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Clennett, "Burası en yoğun alışveriş bölgelerinden biri ve çok fazla kaosa ve strese neden oldu" dedi. “Bu, yoğun saatlerde oldu” diye ekledi. "O binada meslektaşlarıyla öğle yemeği yiyen, belki de alışveriş yapan birçok insan olurdu."

Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak South China Morning Post (SCMP), yangının yerel saatle 12:37'de (04:37 GMT) binanın iskelesini yırtmadan önce bir elektrik şalter odasında çıktığını söyledi. yenileme çalışmalarının devam ettiği yer.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Çarşamba günkü yangın büyük bir tepkiyi tetikledi ve itfaiyecilerin insanları tahliye etmek için çok sayıda acil durum merdiveni kullandığı görüldü. Polis, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için iki solunum cihazı ekibini ve iki su jetini seferber ettiğini söyledi.

Daha önce, yerel basında 350 kadar kişinin tahliye edilmeyi bekleyen binanın çatısında mahsur kaldığı bildirilmişti. Bu arada, çevrimiçi olarak yayınlanan videolar, beşinci kattaki bir açık hava alanında yaşlılar da dahil olmak üzere düzinelerce insanın beklediğini gösterdi.

Çatıya tahliye edilenlerden biri olan ancak araçla inen ofis çalışanı Ernest Chan, "Başlangıçta aşağı iniyorduk ama 17. katta yoğun bir duman olduğunu duyduk, bu yüzden onun yerine çatıya gitmeye karar verdik." merdiven, SCMP'ye söyledi.

"Ama çok bekledik ve görüş net görünüyordu, bu yüzden tekrar aşağı yürüdük. Bu aramayı yapmasaydık hala yukarıda bekliyor olacaktık” dedi 28 yaşındaki.