Hong Kong’da, Demokrasi Yanlısı Bir Gazete Kapatıldı

Magazin gazetesinin ofisleri, birkaç raporun tartışmalı bir ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği iddiasıyla geçen hafta basıldı.

Polis, baş editörü ve diğer beş yöneticiyi gözaltına aldı ve şirketle bağlantılı varlıklar donduruldu.

Yayın, Hong Kong ve Çin liderliğinin önde gelen eleştirmenlerinden biri haline gelmişti.

Apple Daily yönetimi, "çalışanların güvenliğini göz önünde bulundurarak" "gece yarısından hemen sonra operasyonu durdurmaya" karar verdiğini ve Perşembe günkü yayını son basılı baskı haline getirdiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, gazetenin kapatılmasının "Hong Kong'da ifade özgürlüğüne ürkütücü bir darbe" olduğunu söyledi.

26 yıllık gazetenin dijital versiyonu artık gece yarısından sonra güncellenmeyecek. Yayıncı Next Digital tarafından yapılan ayrı bir duyuru, okuyucuların yanı sıra gazetecilerine, çalışanlarına ve reklamverenlerine "sadık destekleri" için teşekkür etti.

Tabloid, Çince konuşulan dünyada uzun süredir medya özgürlüğünün bir işareti olmuştur ve Hong Kong'daki siyasi muhalifler tarafından geniş çapta okunmakta ve desteklenmektedir.

Çinli yetkililer defalarca Hong Kong'daki medya özgürlüklerine saygı duyulduğunu, ancak mutlak olmadığını söylediler. Hong Kong hükümetinin bir üyesi olan Ronny Tong, gazeteyi kapatma kararında siyasi bir gösteri düzenlemekle suçladı.

BBC'ye verdiği demeçte, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar muhtemelen Hong Kong hükümetini Apple Daily'yi kapanmaya zorlamakla suçlayacak. Ama işin gerçeği şu ki, buna ihtiyaçları yok" dedi.

Kapatma, yetkililerin gazeteye yaptığı sürekli baskının ardından geldi.

Uzun süredir Çin Komünist Partisi'ni eleştiren Apple Daily'nin kurucusu Jimmy Lai, bir dizi suçlamayla şimdiden hapiste.

Geçen Perşembe günü, yaklaşık 500 polis memuru yayının haber odasına baskın düzenledi ve raporlarının şehrin yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğini ve bunun da hükümeti baltalamayı suç haline getirdiğini söyledi.

Tutuklamalar gazetedeki çalışanları korkuttu ve çok sayıda kişi kısa süre sonra yayından ayrıldı.

Gazetedeki bir yazı işleri personeli, huzursuzluk hissini "başına bıçak dayamak" olarak tanımladı. BBC Chinese'e verdiği demeçte, "Kendi isteğinizle ayrılmazsanız, cezai olarak sorumlu tutulabilirsiniz" dedi.

Apple Daily gazetesinin bir güncel olaylar muhabiri, geçen haftaki baskının ardından şunları söyledi: "Karmaşık duygular içindeydim. Bir yandan rejimin acımasızlığına kızdım. Ayrıca Hong Kong'da Apple Daily olmayabilir diye üzülmüştüm ama aynı zamanda korkmuştum. "