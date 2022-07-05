Hong Kong'da Ayaklanma Davası Açıldı

Geçen Temmuz ayında, 2019 demokrasi yanlısı kitle protestoları ve diğer önemli meseleler hakkında bir dizi çocuk kitabı yazmaktan tutuklanan beş Hong Kong konuşma terapistinin davası başladı.

Tümü Hong Kong Konuşma Terapistleri Genel Birliği üyesi olan iki erkek ve üç kadından oluşan grup, resimli kitapları aracılığıyla “hükümete karşı nefreti körüklemeye” çalışmakla suçlandı.

Bu haftaki beş günlük duruşma sırasında, bölge mahkemesi savcıları, Hong Kong sakinlerini koyun ve anakara Çin kurtları olarak tasvir eden kitapların “kışkırtma niyetiyle” yazıldığını iddia edecekler.

Grup, suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Tutuklamalar sırasında polisin gruba ait 550'den fazla kitap ve broşüre el koyduğu ve 160.000 Hong Kong doları (20.391 $) varlıklarını dondurduğu bildirildi.

Koyun Köyü Muhafızları, Koyun Köyü'nün 12 Kahramanı ve Koyun Köyü Çöp Toplayıcıları adlı kitap dört ila yedi yaş arası çocukları hedefliyor.

Arsalar, 2019 protestoları, 12 kişilik bir protestocunun sürat teknesiyle Tayvan'a kaçma girişiminin başarısız olması ve pandeminin başlangıcında sağlık çalışanlarının Hong Kong'a Çin sınırını kapatması çağrısında bulunmasıyla ilgili alegorileri içeriyor.

"Bunlar çok basit hikaye kitapları ama içlerinde hükümete ve adalet idaresine karşı nefret uyandıran ve başkalarına şiddeti teşvik eden kışkırtıcı bir niyeti olan bazı bilgiler ve materyaller var." Ulusal Güvenlik Bakanlığı, grubun geçen yıl tutuklanmasının ardından gazetecilere verdiği demeçte.

Tutuklamalara yanıt olarak, Hong Kong'un Sendikalar Konfederasyonu, “bugün, bir çocuk kitabının kışkırtıcı olarak tanımlandığını” söyledi. Yarın, herhangi bir metafor... tahrik edici kelimeler olarak okunabilir ve toplumdaki herkes gergin.”

Sendikalar Konfederasyonu ve Hong Kong Konuşma Terapistleri Genel Birliği daha sonra Eylül ve 21 Ekim'de dağılmaya zorlandı.

Hong Kong Free Press'e göre, Haziran 2020'de ulusal güvenlik mevzuatının yürürlüğe girmesinden bu yana kapılarını kapatan 58 sivil toplum grubu arasında yer aldılar .

Mevzuat yalnızca toplantı, yıkım, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma suçlarıyla ilgiliyken, Hong Kong'un yeni ulusal güvenlik polisi de sömürge dönemi ayaklanma yasalarından yararlandı.

Yasalar on yıllardır atıl durumdaydı, ancak İngiliz sömürge hükümetinin yerel komünist faaliyetleri ortadan kaldırmaya çalıştığı 1930'lara kadar uzanıyor.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları grupları artık Asya'nın eski özgür konuşma başkentinde muhalifleri susturmak için kullanıldıklarını söylüyorlar.

South China Morning Post gazetesi Salı günü, Haziran 2020'den bu yana her beş ulusal güvenlik tutuklamasından birinin sömürgeci ayaklanma yasası uyarınca yapıldığını bildirdi.