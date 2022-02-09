Hong Kong Eylül'den Bu Yana İlk COVID Ölümünü Bildirdi

Hong Kong, Omicron vakalarındaki dalgalanmanın yayılmasını engellemek için kontrolleri sıkılaştırdığı için Eylül ayından bu yana koronavirüsle bağlantılı olduğundan şüphelenilen ilk ölümünü bildirdi.

Kronik rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki adam Salı günü hastaneye yatırıldı ve burada virüs testi yapıldı ve önceden pozitif olduğu tespit edildi. Hastane Otoritesi'nden Salı günü yapılan açıklamada, acilen diriltme ihtiyacı duyduğu ancak birkaç saat sonra öldüğü bildirildi.

Hong Kong kurallarına göre, COVID-19 pozitif olarak değerlendirilmeden önce daha fazla test yapılacak, ancak virüs doğrulanırsa, 13 Eylül'den bu yana COVID-19'dan bilinen ilk ölüm olacak ve bölgedeki ölü sayısı 214'e çıkacak.

Sağlık yetkilileri Çarşamba günü 625 yeni vaka bildirdiler. Son iki hafta içinde yaklaşık 2 bin 628 vaka bildirildi.

Hong Kong, Omicron varyantının bir salgınının pandemi başladığından bu yana izlediği COVID-sıfır stratejisinin önemli bir testini kanıtlaması nedeniyle virüsün yayılmasını kontrol etmeyi amaçlayan önlemleri tekrar sıkılaştırdı.

Yeni kurallara göre, bölgedeki 7,5 milyon kişi yakında süpermarketler ve alışveriş merkezleri gibi yerlere girmek için bir uygulama kullanmaya başlamak zorunda kalacak, restoranlarda yemek yemek saat 18:00'den sonra yasaklanacak, dışarıdaki toplantılar iki kişiyle sınırlı olacak ve evde etkinliklere sadece iki hane için izin verilecek.

Çin anakarası sınırını yeniden açmak için vakaları indirmek isteyen Baş Yönetici Carrie Lam, Hong Kong'da çok az kişinin tamamen aşılandığı için önlemlerin gerekli olduğunu söyledi. Bakan, yaşlılar arasında bu oranın sadece yüzde 50 olduğunu söyledi.

Lam Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Aşılama oranları arttığında, Omicron kaybolduğunda ve başka şeyler olduğunda, elbette stratejimizi yeniden gözden geçirmeye devam edeceğiz, ancak hiçbir şey Hong Kong halkının hayatını ve güvenliğini koruma taahhüdümüzü değiştirmeyecek." dedi.

Hastane yetkilisi açıklamasında, hayatını kaybeden yaşlı adamın Caritas Tıp Merkezi'ne kabulde koronavirüs testi önceden pozitif çıkan dört hasta arasında yer aldığını ve temas izleme işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgüt, "Dört hastayla aynı kabinde kalan 23 hasta yakın temaslı olarak tanımlanıyor ve karantina için izole edilecekler." dedi.

Açıklamada, diğer hastanelere başvuran iki hastanın da ön testinin pozitif olduğu belirtildi.

Enfekte bölgeler dezenfekte edilirken odalarını paylaşan hastalar da artık izolasyonda.