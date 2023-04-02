Honda Civic'ten Nisan ayı zammı! 32.000 TL zam yapıldı! İşte güncel Honda Civic fiyat listesi

32.000 TL zam yapıldı! Honda Civic'ten Nisan ayı zammı! İşte güncel Honda Civic fiyat listesi... Son zamanlarda hayat pahalılığı nedeniyle sıfır veya ikinci el araç almak oldukça zorlaştı. Bu nedenle neredeyse tüm araç markaları yüzde 50'nin üzerinde zam yapmak zorunda kaldı.

Honda Civic Sedan 2023 Nisan Ayı Güncel Sıfır Araç Fiyat Listesi

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik 1.096.000

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik 1.187.500

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik 1.096.000

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik 1.187.500

Honda Civic Modellerinin Özellikleri

Honda Civic, Japon otomotiv devi Honda tarafından üretilen, güvenli, şık ve performanslı otomobillerden biridir. Bu otomobiller, hem benzinli hem de dizel modelleriyle mevcuttur. Honda'nın yeni kampanyasının süresi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, otomotiv uzmanlarına göre kampanya süresinin yaklaşık bir ay kadar aktif kalacağı düşünülüyor. Bu makalede, Honda Civic modellerinin özelliklerini ele alacağız.

Honda Civic Modelleri

Honda Civic, 2023 model yılına ait araçlarla güncellenmiştir. Bu modeller, önceki modellere göre daha şık ve daha güvenli bir iç dizayna sahiptir. Honda Civic modellerinin tamamında 4 silindirli motor kullanılmaktadır ve beygir gücü 150 HP'dir. Modeller, 4x2 önden çekişli olarak tasarlanmıştır.

Yakıt Tasarrufu

Honda Civic modelleri, yakıt tasarrufu özelliğine sahiptir. Bu özellik, araçların oldukça popüler olmasını sağlamıştır. Yakıt deposu 46 litre olarak tasarlanmıştır.

Dizel ve Benzinli Modeller

Honda Civic modelleri, hem dizel hem de benzinli modelleriyle mevcuttur. Benzinli modeller, daha yüksek bir performans sunarken, dizel modeller daha yüksek bir tork sağlar. Bu nedenle, hangi modelin tercih edileceği, kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Benzinli Modeller

Benzinli Honda Civic modelleri, 1.0 litre ve 1.5 litre motor seçenekleriyle mevcuttur. 1.0 litre motor, 126 HP güç üretirken, 1.5 litre motor, 182 HP güç üretir. Benzinli modellerin yakıt tüketimi, aracın performansına bağlı olarak değişir.

Dizel Modeller

Dizel Honda Civic modelleri, 1.6 litre motor seçeneğiyle mevcuttur ve 120 HP güç üretir. Dizel modeller, daha yüksek bir tork sunar ve daha yüksek bir yakıt verimliliği sağlar.

İç Dizayn

Honda Civic modelleri, önceki modellere göre daha şık bir iç dizayna sahiptir. Araçlar, kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır. Ayrıca, otomatik klima kontrolü, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve hız sabitleyici gibi özellikler de sunar.

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