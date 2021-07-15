Hollandalı Polis Muhabiri Vurularak Öldürüldü

Akrabalarından yapılan açıklamada, "Peter sonuna kadar savaştı, ancak savaşı kazanamadı" dedi.

64 yaşındaki oyuncu, bir TV stüdyosundan ayrıldıktan birkaç dakika sonra başından vuruldu.

Vries'in gangsterler ve uyuşturucu baronları hakkındaki soruşturmalarıyla tanındığı Hollanda'da vurulma olayı şok etti. İki şüpheli tutuklandı.

Bay de Vries, 1983 yılında bira milyoneri Freddy Heineken'in kaçırılması da dahil olmak üzere, Hollanda yeraltı dünyası hakkındaki haberleriyle eleştirel beğeni topladı.

Akrabaları tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "onu seven insanlar tarafından çevrili" olarak öldüğü söylendi.

Açıklamada, "Peter inancıyla yaşadı: 'Diz çöküp özgür olmak mümkün değil'. Aile, ölümünü barış içinde sürdürmek için yer istedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kıdemli gazetecinin "hiçbir şeyden ve kimseden korkmadığını" söyledi.

"Adaletin yolunu bulmasını sağlamak için Peter R de Vries'e borçluyuz" diye tweet attı.

Bay de Vries, 6 Temmuz akşamı Amsterdam'ın merkezindeki Lange Leidsedwarsstraat'ta bir sohbet programını takiben bir televizyon stüdyosundan uzaklaşırken saldırıya uğradı.

Yakın mesafeden beş el ateş edildi ve başından vuruldu. Oğlu Royce de Vries, o sırada ailenin "en kötü kabusunun gerçekleştiğini" söyledi.

Ödüllü gazeteci

Suçlu yeraltı dünyasını kapsamasıyla tanınan Bay de Vries, Heineken'in kaçırılması da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli suçu ele aldı.

2013 yılında, Bay Heineken'i kaçıran Willem Holleeder, gazeteciyi tehdit etmekten suçlu bulundu.

Hollanda'nın en ünlü gangsterlerinden biri olan Holleeder, beş cinayete karışması nedeniyle 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bay de Vries'in dava hakkında yazdığı bir roman daha sonra Anthony Hopkins'in oynadığı Kidnapping Freddy Heineken filmine uyarlandı.

Gazeteci ayrıca 2005 yılında Karayipler'deki Aruba adasında kaybolan ABD'li genç Natalee Holloway hakkında yaptığı bir televizyon programıyla Emmy Ödülü kazandı.

Sık sık polis ya da mahkeme davalarında tanıkların sözcüsü olarak görev yaptı ve iddia edilen uyuşturucu lordu Ridouan Taghi aleyhinde ifade veren eski bir çete üyesi olan Nabil B'ye danışmanlık yapıyordu.

Bay de Vries, işi nedeniyle daha önce tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı ve ceza davalarını kapsamasıyla bağlantılı olarak tehditler aldıktan sonra polis korumasına ihtiyacı vardı. 2019'da polis ona Hollanda'nın en çok aranan suçlusunun ölüm listesinde olduğunu söyledi.