Hollandalı Çiftçiler ve Balıkçılar Yeni Emisyon Kurallarını Protesto Etti

Hollandalı çiftçiler Pazartesi günü Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki süpermarket dağıtım merkezlerini engelleyerek bir protesto günü başlattılar.

Daha az gübre kullanmalarını ve hayvancılığı azaltmalarını gerektirebilecek hükümet planlarından öfkeleniyorlar. Amsterdam Schiphol havalimanı ve Air France'ın Hollanda kolu KLM, çiftçi aktivist gruplarının sosyal medyada yolları kapatmak için traktör kullanmayı planladıklarını söylediği gibi, yolculara havaalanına ulaşmak için araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti.

Ülkenin doğusundaki otoyollarda ve kuzeydeki feribot güzergahlarında çok sayıda trafik sıkışıklığı bildirildi, ancak sabah işe gidip gelirken Schiphol yakınlarında hiçbiri yoktu. Hollanda’daki çiftçilerin neden kızgın olduğu ve protesto hakkında detaylı bilgiler…

Hollanda'daki çiftçiler neden kızgın?

Protestonun merkezinde, 2030 yılına kadar zararlı azot bileşiklerini yarıya indirmek için geçen ay getirilen hedefler yer alıyor. Yıllardır ülkenin başına bela olan bir sorunu çözmek için son girişim. Hükümet, hayvancılık tarafından üretilen azot oksit ve amonyak emisyonlarının, özellikle AB genelinde uzanan nesli tükenmekte olan türler için korunan bir habitat ağının yakınında büyük ölçüde azaltılması gerektiğini söylüyor.

Reformların arasında hayvancılığın azaltılması ve hayvanları çok miktarda amonyak üreten bazı çiftliklerin satın alınması bekleniyor.

Çiftçiler, haksız yere hedef alındıklarını ve mesleklerinin geleceği için onlara çok az umut verdiklerini savunuyorlar.

Hollanda'nın neden azot emisyonlarını azaltması gerekiyor?

Hükümet, çiftlik hayvanı gübresinden ve gübrede amonyak kullanımından kaynaklanan azot oksit emisyonlarının azaltılmasının gerekli olduğunu söylüyor. Hayvan sayısında yüzde 30 azalma ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

İnek, domuz ve diğer hayvanların yüksek yoğunlukta yetiştirilmesi Hollanda'yı Avrupa'nın önde gelen madde yayıcısı haline getirmiştir. İnşaat ve trafik de katkıda bulunuyor.

Hollanda ve Avrupa mahkemeleri Hollanda hükümetine sorunu çözmesini emretti. Çiftçiler haksız yere seçildiklerini ve hükümetin yaklaşımını eleştirdiklerini söylüyorlar