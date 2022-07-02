Hollanda Merkez Bankası Köle Ticaretiyle Tarihi Bağları Nedeniyle Özür Diledi

Hollanda merkez bankası başkanı, kurumun 19. yüzyıl köle ticaretine karışmasından dolayı özür diledi, Hollanda'daki en son pişmanlık ifadesi, ülkenin köleleştirilmiş insan ticaretindeki tarihi rolüyle bağlantılı.

Özür, Cuma günü Hollanda'nın köleliğin kaldırılmasını kutlayan ülkenin ulusal gününde düzenlenen bir etkinlikte geldi ve son yıllarda Hollanda'nın ana şehirlerinden Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht'teki belediye yetkililerinin benzer hamlelerini izledi.

De Nederlandsche Bank, 1814 ve 1863 yılları arasında transatlantik köle ticaretine dahil olduğunu kabul etti ve hatta o sırada merkez bankasının yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Hollanda köleliği kaldırdığında plantasyon sahiplerine tazminat ödedi.

Bankanın başkanı Klaas Knot, Amsterdam'daki bir toplantıda şunları söyledi: "Bugün, De Nederlandsche Bank adına, bu ayıp gerçekler için özür dilerim."

Seleflerim de dahil olmak üzere birçok kişinin kişisel tercihleri ​​nedeniyle ten rengine dönüşen herkesten özür dilerim” dedi.

Banka, saflarında çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak ve “on dokuzuncu yüzyıl köleliğinin çağdaş olumsuz etkilerini” azaltmayı amaçlayan projeler için beş milyon avroluk (5,2 milyon dolar) bir fon oluşturmak da dahil olmak üzere bir dizi önlem açıkladı.

Knot'un özrü, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın Hollanda başkentinin köle ticaretindeki rolü için özür dilemesinden tam bir yıl sonra geldi.

Nisan ayında, Hollanda bankası ABN AMRO , 18. ve 19. yüzyıllarda kölelikle tarihsel bağları nedeniyle de özür diledi .