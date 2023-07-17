Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, 18-65 yaş arasındaki kişilere kolay ve hızlı bir şekilde nakit kredi imkanı sunuluyor. TC kimlik numarası üzerinden yapılan başvurular sonrasında, 5 dakika içinde işlem sonucu verilen kampanyada, 60.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitelerinde yayınlanan bu haberde, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak başvurular sonrasında, aynı gün içinde kredi hizmeti sunulmaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra, 60.000 TL'ye kadar olan kredinizi istediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Akbank Kredi Başvurusu: Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonları üzerinden SMS yoluyla hızlı bir şekilde işlem yapabilirler. Başvuru için "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp, bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulaması üzerinden 60.000 TL 24 ay vadeli düşük faizli kredi başvurusunu yapabilirler.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu: Yapı Kredi Bankası üzerinden 60.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi puanlarının 1400 ve üzerinde olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilmek için banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. SMS ile başvuru yapmak isteyenler için "bireysel" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı, aylık gelirinizi ve doğum tarihinizi gün-ay-yıl formatında 44 11 numarasına göndermeniz gerekmektedir.

Bu kampanya sayesinde TC kimlik numaranızla hızlı bir şekilde başvuruda bulunarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ancak kredi başvurularında dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmak önemlidir. Bankaların resmi internet siteleri veya müşteri hizmetleri üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.