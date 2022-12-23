Hızır gibi yetişti! 3.500 – 4.500 – 6.000 TL emekli maaşı alanlara faizsiz nakit ödemesi yapılacak

3.500 – 4.500 – 6.000 TL emekli maaşı alanlara faizsiz nakit ödemesi yapılacak. Hızır gibi yetişti! Bankaların promosyon ödemeleri yapmaları dolayısıyla emekliler bütün yaz kendilerine uygun şartları veren bankayı bulmak için şubeden şubeye dolaştılar. Bu ödemeler sırasında kimi bankalar müşteri sayılarını artırırken kimi bankalar ise oldukça fazla müşteri kaybetti. Şimdi ise emeklileri yeniden kendilerine çekmek isteyen bankalar kredi ödemelerine başladılar.

Nakit Kredi Şartlar Belli Oluyor

Bazı bankalar emeklilerden 3 yıl boyunca maaşlarını başka bankadan almayacaklarına dair söz istiyorlar. Fakat bankalar arasında bu sözü istemeden kredi verenlerde mevcut.

Emeklilerin kendilerine uygun şartlara sahip bankayı bulması için internet üzerinde araştırma yapması gerekebiliyor. Bankalar emeklilerden maaşını getirme sözü dışında kredi puanı da istiyor. Kredi puanı 1200 ve altında olan emeklilere ne yazık ki kredi çıkmıyor. Fakat kredi notu 1500 ve üzerinde olan emeklilere aynı gün içinde kredileri tanımlanıyor.

Emekliler İçin Faizsiz Kredi İmkânı Sunan Bankaların Listesi:

Yapı Kredi Bankası

ING Bank

QNB Finansbank

Şeker Bank

İş Bankası

Halk Bankası

PTT / Aktifbank

Denizbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Akbank

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