Hintli Yönetmen Rajamouli, Yeni Filmi RRR İle Dünya Çapında Bir Hit Oldu

"Sadece büyük duygular biliyorum" diyor şu anda Hindistan'ın ticari olarak en başarılı film yönetmeni olan SS Rajamouli.

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh ve Telangana eyaletlerinde konuşulan bir dil olan Telugu'da film çeken Rajamouli, Hindistan'ın en pahalı ikinci filmi ve dünya çapında en başarılı üçüncü filmi olan en son gişe rekorları kıran filmi RRR'den bahsediyor. Ama aynı zamanda şu anda baskın duygusundan da bahsediyor olabilir: ezici neşe.

Rajamouli, yabancı izleyicilerin yanı sıra yurtiçindeki ve yurtdışındaki Hintlilerin de filmini "sevdiği" ve bunun "patronize edici bir aşk" olmadığı için heyecanlı.

"Biliyorsunuz, bazen daha büyük bir izleyici kitlesi olduğunuzda ve bazı küçük filmler bazı girişimlerde bulunmaya çalıştığında, 'Bu adamlar iyi bir çaba sarf ettiler' diyeceksiniz. Öyle değil ... Sanki 'Vay canına, çocuklar... Burada gerçekten, gerçekten büyüleyici olan bir şey var." Bunu beklemiyordum, "diyor Rajamouli El Cezire'ye bir Zoom görüşmesi üzerinden.

72 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılan RRR (Rise, Roar, Revolt) 25 Mart'ta 21 ülkede piyasaya sürüldü. Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadelesi hakkında 1920'lerde geçen üç saat yedi dakikalık bir aksiyon-macera filmi, ABD Gişesinde üç numaradan, İngiltere ve Avustralya gişelerinde ise iki numaradan giriş yaptı. Dört hafta içinde dünya çapında 141 milyon dolar aldı.

Bazı eleştirmenler, 48 yaşındaki Rajamouli'yi, Bollywood'un Hindistan'daki ve denizaşırı ülkelerdeki geleneksel egemenliğine meydan okuyan Telugu sinemasında öncü olarak gördüler.

"Rajamouli kusursuz bir geçmişe sahip. Onun her filmi işe yaradı... Şimdiye kadarki en büyük [Hintli film yönetmeni] olduğunu söylemek yanlış olmaz, "diyor Hintli film ticareti analisti Komal Nahta, El Cezire'ye.

Film yapımcılığı kariyerine 2001 yılında başlayan Rajamouli, hepsi gişe rekorları kıran 12 film yönetti. Hepsi başlangıçta Teluga'da çekildi, bazıları diğer Hint dillerine dublaj yapıldı.

Yaratıcı hırsları ve filmlerinin bütçeleri zamanla büyüdü. Aynı zamanda, Güney Hint filmlerinin izleyici kitlesi arttı.

Hindistan 121 dil konuşuyor ve Hintçe konuşan Bollywood filmleri de dahil olmak üzere bunların yaklaşık 24'ünde film yapıyor. Yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki film endüstrisi, aynı zamanda dünyanın en büyük film yapımcısıdır.