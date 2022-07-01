Hindu'ların Hac Yolculuğu Başladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra, Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'de benzeri görülmemiş güvenlik düzenlemeleri arasında 43 günlük bir Hindu hac ziyareti başladı.

Hindu tanrısı Shiva'yı temsil eden Himalayalar'daki bir mağaradaki bir buz dikitine Perşembe günü başlayan 350 km'lik (220 mil) yürüyüş, dağlardan, çayırlardan ve ormanlardan geçiyor ve kum torbalı güvenlik sığınakları, keskin nişancılar ve insansız hava araçlarıyla dolu.

Hükümet, Hindistan'ın dört bir yanından rekor bir milyon Hindu'nun bu yılki Amarnath Yatra'ya katılacağını tahmin ediyor, çünkü 3.900 metre (12.800 fit) yükseklikteki mağaraya hac ziyareti yapılıyor.

Anantnag semtindeki ünlü bir turizm beldesi olan Pahalgam'ın kuzeyinde ve Keşmir'i Ladakh'a bağlayan Ganderbal semtindeki Zojila geçidinin güneyinde yer alan mağaraya her iki yoldan da hacılar ulaşıyor.

Hac, son zamanlarda Panditler olarak bilinen yerel Hindulara ve Hindistan'ın diğer bölgelerinden yerleşik olmayanlara yönelik bir dizi hedefli saldırıyla sarsılan tartışmalı bölgedeki gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor .

Son üç yılda, yedisi son altı ayda olmak üzere, şüpheli isyancı saldırılarda en az 23 Hindu öldürüldü.

Buna karşılık, Hint güçleri isyan bastırma operasyonlarını yoğunlaştırdı ve bu yıl 100'den fazla şüpheli isyancıyı öldürdü, sadece bu ay yaklaşık 30'u.

Son Amarnath hac ziyareti , Başbakan Narendra Modi hükümetinin bölgeyi sınırlı özerkliğinden çıkarıp Yeni Delhi'nin doğrudan kontrolü altına alarak vadideki mevcut öfke ve şiddet dalgasını tetiklediği gün olan 5 Ağustos 2019'da yarıda kesildi.

75 yıldır Keşmir, Himalaya bölgesinin bazı kısımlarını yöneten, ancak tamamı üzerinde hak iddia eden Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyor. İki nükleer güç, toprakları üzerinde üç tam ölçekli savaşından ikisinde savaştı.

2014'te iktidara geldiğinden beri, Modi'nin Hindu milliyetçi hükümeti , Hindistan'ın tek Müslüman çoğunluk bölgesi üzerindeki iddialarının bir parçası olarak Amarnath hacını agresif bir şekilde teşvik ediyor.

Hac sırasında ağır bir askeri varlığın rutin bir mesele olmasına rağmen, yetkililer, 1989'dan beri bağımsız bir ülke için savaşan silahlı isyancı grupların saldırı tehditleri veya bölgenin komşu Pakistan ile birleşmesinden dolayı tehdit algısının bu yıl daha yüksek olduğunu söylüyor.

Bu yıl, bazı isyancı gruplar, ülkede artan Müslüman karşıtı duyguların ortasında hükümeti “hacı siyasileştirmekle” suçlayarak hacı hedef alma konusunda çok sayıda açıklamada uyardı.