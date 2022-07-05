Hindistan'ın Udaipur Kentinde Korku ve Öfke Hakim

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan çöl eyaletindeki eski bir yapay göller şehri olan Udaipur'da, geçen hafta bir Hindu terzinin vahşice öldürülmesi nedeniyle iki Müslüman'ın tutuklanmasının ardından gerginlik hakim .

Muhammed ve eşi Ayşe'ye karşı kışkırtıcı sözler söyleyen Hindistan'ın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) eski bir yetkilisini desteklemek için sosyal medya paylaşımı nedeniyle iki adam tarafından başının kesildiği iddia edildi .

Mayıs ayı sonlarında bir TV tartışması sırasında yapılan açıklamalar ülke çapında protestolara yol açtı ve 20'den fazla Müslüman ülkenin BJP yetkilisini kınaması ve Hindistan'ın Hindu milliyetçi hükümetinden bir özür talep etmesiyle Yeni Delhi'yi diplomatik bir fırtınaya soktu.

BJP yetkiliyi askıya aldı ve tüm dinlere saygı duyduğunu söyleyerek nadir bir açıklama yaptı. Ancak hasar kontrolüne, en az iki kişinin öldürüldüğü ve birçok evin yıkıldığı Müslüman protestoculara yönelik acımasız bir baskı da eşlik etti.

Teli'nin katil olduğu iddia edilen iki videoda – 30 yaşlarında ve iki çocuk babası olan Mohammad Riyaz Akhtari ve Ghouse Mohammad – cinayetten sonra BJP yetkilisinin İslam karşıtı açıklamalarından intikam almak istediklerini söylediler. İki videonun doğruluğu teyit edilmedi.

Federal olarak kontrol edilen Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) davayı araştırıyor ve cinayetin arkasındaki iddia edilen bir "beyin" de dahil olmak üzere daha fazla tutuklama yaptı. NIA ayrıca, cinayetin “kendi kendini radikalleştiren yerel bir terör çetesi” tarafından mı yoksa daha büyük bir uluslararası “terör” ağının bir parçası tarafından mı işlendiğini araştırdığını söyledi.

Bu arada Hint basınında çıkan haberlerde, katil olduğu iddia edilenlerden birinin BJP üyesi olabileceği ve cinayetin sağ partinin şehirdeki dini şiddeti ateşlemek için hazırladığı bir komplonun parçası olabileceği öne sürüldü.

Akhtari'nin BJP işçileri olduğu iddia edilenlerle fotoğrafları, parti onunla herhangi bir bağlantı kurmayı reddettiği için hafta sonu sosyal medyada dağıtıldı.

Udaipur'un, çoğunluğu Müslüman olan işçi sınıfı bir getto olan Khanji Pir'de, birçok insan Ghouse'u tanıyordu, ancak çok azı Akhtari hakkında herhangi bir ayrıntıyı konuşabiliyordu, bunun dışında bir kaynakçıydı ve birkaç yıldır ailesiyle birlikte mahallede yaşıyordu.

Ghouse'un komşuları, onun sigorta acentesi olarak çalıştığını, “her zaman çok nazik olduğunu ve çevredeki herkes tarafından sevildiğini” ve onu Akhtari ile videoda gördüklerinde şok olduklarını söylediler.

“Yolunda her zaman selam verir, beş vakit namaz kılardı. Aniden ne olduğunu anlamıyorum, ”dedi bir komşu Al Jazeera'ya anonimlik talep ederek.