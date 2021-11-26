Hindistan'ın Serum Enstitüsü, COVAX'a Aşı İhracatına Yeniden Başladı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, Mart ayında denizaşırı satışların çoğunu durdurduktan sonra BM destekli COVAX dağıtım programına koronavirüs aşısı ihracatına yeniden başladı.

Şirket, COVAX'ın ana tedarikçisi olacaktı, ancak Hindistan'daki vaka patlaması ihracatın durmasına neden oldu.

O zaman, Serum Enstitüsü'nün COVAX'a 200 milyon doz AstraZeneca aşısı sağlamak için sözleşmeleri ve 350 milyon daha fazla tedarik etmek için tamamlanmamış anlaşmaları vardı. Askıya alma, aşıları adil bir şekilde dağıtmaya yönelik küresel çabalar için önemli bir gerileme oldu.

COVAX'ı yöneten aşı ittifakı GAVI, şirketin kendisine 30 milyondan az doz sağladığını söyledi.

Hindistan'da yeni enfeksiyonların ayların en düşük seviyesinde olmasıyla birlikte, Serum Cuma günü ihracata yeniden başladı. COVAX girişimi kapsamında Tacikistan'a sevkiyatı, şirketin yedi aydan sonraki ilk sevkiyatı oldu.

Serum Enstitüsü CEO'su Adar Poonawalla Twitter'da "Bu, dünyada aşı arzı eşitliğini yeniden sağlamada uzun bir yol kat edecek" dedi.

Ayrı bir açıklamada, "Biz, COVAX'taki ortaklarımız ve desteklediğimiz düşük ve orta gelirli ülkeler için ihracata yeniden başlamak için çok büyük bir an" dedi.

Serum, ihracatın 2022'nin başlarında önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, enstitünün yıl sonuna kadar Covishield markalı aşıdan 1 milyar doz üretme hedefini aşmasının ardından yeniden başlamanın geldiğini söyledi. Şimdiye kadar 1,25 milyardan fazla doz üretti.

Serum Enstitüsü ayrıca Novavax aşısını Haziran ayında lisanslı olarak yapmaya başladı. Uzmanlar, Endonezya ve Filipinler'deki düzenleyiciler tarafından yeşil ışık yakılan aşının depolanması ve taşınmasının diğerlerinden daha kolay olduğunu ve bunun küresel aşı tedarikini artırmada önemli bir rol oynamasına izin verebileceğini söylüyor.

Poonawalla, yeni aşının eklenmesiyle ilgili olarak, "DSÖ'nün gelecek yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefinin karşılanabileceği konusunda daha umutlu olabiliriz" dedi.

Hindistan'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırılmış olsa da, Güney Afrika'da bilim adamlarının aşılara direnebileceğini söylediği yeni bir varyantın tespit edilmesinin ardından Asya ve Avrupa'daki ülkeler sınır kontrollerini sıkılaştırıyor.

Hindistan federal hükümeti, eyaletlerden bazı ülkelerden gelen yolcuların taranmasını ve tespit edilen enfeksiyonların genetik dizilimini artırmasını istedi.