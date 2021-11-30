Hindistan'ın Bir Yıllık Çiftçi Protestosunun İnsani Maliyeti

10 Kasım sabahı, Gurpreet Singh'in uzun boylu bedeni, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin dışındaki Singhu'da bir ağaca asılı bulundu.

45 yaşındaki topraksız bir çiftçi olan Gurpreet, intihar notu bırakmadı, ancak cansız sol eline “zimmedar” (sorumlu) yazısı kazınmış halde bulundu.

Gurpreet, protesto alanına sadece iki gün önce, Pencap eyaletinin Fatehgarh Sahib bölgesindeki 1 dönümlük (0,4 hektar) arazi kiraladığı köyü Roorkee'den dönmüştü. Son günlerinde, protestoculara köyde geçirdiği süre ile 250 km (155 mil) uzaklıktaki protesto alanı arasında kaldığını söylemişti. Hayatını zar zor idare edebildi, çıkmaza üzüldü.

O sabah WhatsApp'ta babasının cesedinin bir fotoğrafını alan 20 yaşındaki oğlu Lovepreet Singh, "Kimse bu aşırı adımı atacağını düşünmedi" dedi. "Beni ezdi. Gözlerime inanamadım."

Çiftçi sendikaları yüzlerce ölüm iddiasında bulundu

Gurpreet, Başbakan Narendra Modi'nin sürpriz bir U dönüşüyle ​​tartışmalı çiftlik yasalarının yürürlükten kaldırılacağını açıklamasından sadece 10 gün önce intihar etti. Pazartesi günü, Hindistan Parlamentosu Modi hükümetinin geçen yıl Eylül ayında kabul ettiği üç yasayı iptal eden bir yasa tasarısını onayladı.

Hükümet, yasaların çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarına ve özel yatırım yoluyla üretimi artırmalarına olanak sağlayacağını iddia etti.

Ancak, çoğunlukla “tahıl kasesi” olan Pencap, Haryana ve Uttar Pradesh eyaletlerinde bulunan çiftçiler, tarım sektörünün kurumsal bir şekilde ele geçirilmesine yol açacağını ve garantili ürünleri için minimum destek fiyatını (MSP) reddedeceklerini söyleyerek yasaları reddettiler.

Binlerce çiftçi talepleri için baskı yapmak için geçen yıl Kasım ayında Yeni Delhi'ye yürüyüşe başladı. Başkente girmeleri durdurulduğunda, şehir çevresindeki üç bölgede kamp yapmaya karar verdiler ve çiftlik yasalarının yürürlükten kaldırılmasına rağmen hala burada kaldılar. Şimdi hükümetin MSP'yi garanti eden bir yasa çıkarmasını ve karşılaştıkları diğer sorunları ele almasını istiyorlar.

Yıl boyu süren protestoda Gurpreet'in ölümü izole değildi. Samyukt Kisan Morcha (Birleşik Çiftçiler Cephesi veya SKM) tarafından derlenen verilere göre, intihar nedeniyle ölen dokuzuncu çiftçiydi. dondurucu soğuk, rekor yağmurlar, duman ve sıcaklık.

Ancak Modi hükümeti, çiftçilerin ölümlerine dair bir kayıt bulunmadığını iddia ederek, çiftçilerin “şehit” (şehitler) olarak adlandırdığı ölenlerin ailelerine öfke ve tazminat taleplerine yol açıyor. SKM ayrıca Singhu'da bir şehitler anıtı inşası için arazi tahsis edilmesini talep ediyor.

Ancak Gurpreet'in ailesi bu konuda farklı görüşlere sahip. 40 yaşındaki dul eşi Mandeep Kaur, Al Jazeera'ya “Keşke bu adımı atmadan önce birkaç gün bekleseydi” dedi.