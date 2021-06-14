Hindistan’daki Köylülerden, Virüsten Kurtulmak İçin ‘Tanrıça Korona’ Putu

Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletindeki Shuklapur köyündeki adanmışlar, bu hafta diktiklerinden bu yana idolleri "Corona Mata"yı yerleştirdikleri parlak sarı türbede dualar, kutsal su ve çiçekler sunuyorlar.

Adını Sangeeta olarak veren bir köylü Cuma günü yaptığı açıklamada, "Belki onun kutsamalarıyla köylüler, köyümüz ve diğer herkes biraz rahatlar" dedi.

Hindistan, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüs enfeksiyonlarındaki artıştan sert bir şekilde etkilendi, ancak en kötüsünün bitebileceğine dair işaretler var.

Sağlık bakanlığı verilerine göre, yetkililer Cumartesi günü 84.332 yeni vaka bildirdi ve bu iki aydan fazla bir sürenin en düşük günlük sayımı. Hükümet verilerine göre, Hindistan'da COVID-19 367.081 kişiyi öldürdü.

Şuklapur köylülerinin duaları tam olarak cevaplanmadı -bölgede bazı vakalar var- ancak sayılar da pandeminin zirvesinde olduğundan çok daha düşük.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yeni açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka tablosuna ulaşıldığı kaydedildi. 80 bin 834 vaka ile 2 Nisan’dan bu yana kaydedilen en düşük vaka sayısı olmuş oldu. Toplam vaka sayısı ise 29 milyon 439 bin 989 iken, ölü sayısı ise 370 bin 834’e çıktı.

Virüs kaynaklı ölümlerde ise 10 Haziran’da bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı. Bu hızlı yükselişin, Bihar eyaletindeki eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi sebebiyle olduğu açıklanmıştı. Eklenen eksik ölüm kayıtları toplam ölüm sayısına 11 Haziran’da eklenerek güncellenmişti.

Hindistan’da iyileşen sayısı ise son 1 aydır yeni vaka sayısını aşmaya başladı. Son 24 saatte 132 bin 62 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşen kişi sayısı artarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükü hafiflemeye başladığı görülüyor. Diğer yandan, iyileşme oranı yüzde 95.26 olarak kayda geçti.

Aşılama kampanyasında ise ilerlemeler kaydedildi. 16 Ocak’tan bu yana başlatılan aşılama kampanyası kapsamından bugüne dek toplam 253 milyon 195 bin dozdan fazla aşı yapıldığı kaydedildi. Lakin Hindistan gibi nüfusu çok fazla olan bir ülke için bu sayılar ne yazık ki yeterli değil. Toplam nüfusu 1.4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurmaya yetecek düzeye ulaşamadı.