Hindistan’da Yıldırım Düşmesinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Kurbanlar, şehrin popüler bir turistik yeri olan 12. Yüzyıldan kalma Amer Kalesi'ndeki bir gözetleme kulesinin tepesinde yağmurda selfie çekiyorlardı.

Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh eyaletlerinde düzinelerce yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre yıldırım çarpmaları her yıl ortalama 2 bin Kızılderiliyi öldürüyor.

Üst düzey bir polis memuru medyaya, kale kulesinde ölenlerin çoğunun genç olduğunu söyledi.

Olay sırasında kulede ve kale duvarında 27 kişinin bulunduğu ve bazılarının yere atladığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yalnızca Pazar günü Jaipur'un bulunduğu Rajasthan eyaletinde yıldırım çarpması nedeniyle dokuz ölüm daha görüldü.

Uttar Pradesh eyaletinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 41 kişinin öldürüldüğü bildirildi. En yüksek geçiş ücreti 14 ile Allahabad şehrinde (Prayagraj olarak da bilinir) kaydedildi.

Firozabad'da bir ağacın altına sığınan iki kişi, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde can verdi. Geriye kalan ölümler eyaletin birçok ilçesinde meydana geldi.

Madhya Pradesh'te en az yedi kişi öldü. Uzmanlar, iki eyalette çok sayıda insanın açık havada tarım ve inşaatta çalışması nedeniyle can kaybı sayılarının yüksek olduğunu söylüyor.

Uttar Pradesh ve Rajasthan başbakanları ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin aileleri için tazminat açıkladı.

Hindistan'da şiddetli yağışların görüldüğü muson mevsimi tipik olarak Haziran'dan Eylül'e kadar sürer.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), ülkede 1960'lardan bu yana yıldırım çarpması ölümlerinin iki katına çıktığını söyledi - belirttikleri nedenlerden biri iklim kriziydi.

Veriler, yıldırım olaylarının 1990'ların başından ortalarına kadar 0-40 oranında arttığını söylüyor. 2018'de güneydeki Andhra Pradesh eyaleti sadece 13 saat içinde 36.749 yıldırım çarpması kaydetti. Geçen yıl haziran ayında iki eyalette yıldırımla ilgili olaylarda 100'den fazla kişi öldü.

Yetkililer, ağaçların daha ince olduğu bölgelerde daha yaygın olduğunu ve insanları darbelere karşı savunmasız bıraktığını söylüyor.