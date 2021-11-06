Hindistan’da Hastanede Çıkan Yangında 11 Kişi Öldü

Yetkililer, Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir hastanenin COVID-19 koğuşunda çıkan yangının ardından en az 11 hastanın öldüğünü söyledi. Bir yetkili Yeni Delhi Televizyonuna yangın çıktığında Ahmednagar kentindeki koğuşta yaklaşık 17 hastanın olduğunu söyledi. Bölge sulh hakimi Rajendra Bhosle, kalan hastaların başka bir hastanede COVID-19 koğuşuna taşındığını söyledi.

Yangın o zamandan beri kontrol altına alınırken, nedeni hemen belli değil, yetkililerin soruşturma yapacağını söyledi. Eyaletin eski Başbakanı Devendra Fadnavis, sorumlulara karşı "katı eylem" çağrısı yapmak için Twitter'a gitti.

Başbakan Narendra Modi de Twitter'dan yaslılara başsağlığı diledi ve "yaralılar bir an önce iyileşsin" dedi. Olay, ülke genelindeki hastanelerde çıkan bir dizi ölümcül yangının sonuncusu. Mayıs ayında, ülke koronavirüs vakalarında yıkıcı bir artışla mücadele ederken, batı Hindistan'daki bir COVID-19 koğuşunda çıkan yangın 16 hastayı öldürdü. Yetkililer, Baruch kentindeki Patel Refah Hastanesinde çıkan yangında iki personelin de öldüğünü söyledi.

Bundan bir ay önce, Mumbai'nin eteklerinde bir yoğun bakım ünitesinde çıkan başka bir yangında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Geçmişteki olaylar, makinelerin yetersiz bakımı, ekipman arızaları ve uygun yangınla mücadele ekipmanının eksikliğinden sorumlu tutuldu. Hindistan, 2021'in başlarında ülke genelinde hastaneleri ezen muazzam bir COVID-19 enfeksiyonu dalgası yaşadı. O zamandan beri yaygın bir aşı kampanyası nedeniyle vakalar düştü.