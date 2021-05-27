Hindistan'da Covid-19'dan Ölen Kişi Sayısı 300,000’i Geçti

Hindistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan sonra üçüncü ülke olan 300.000'den fazla koronavirüs ölümünü geçtiğini söyledi ve büyük bir enfeksiyon dalgasıyla savaşırken rakamı vurdu.

Güney Asya ülkesi, Covid-19 dalgasıyla boğulmuş sağlık sistemi ile son haftalarda enfeksiyonlarda ve ölümlerde tek günlük rekor artışlara ulaştı.

Sağlık bakanlığı verilerine göre, toplam enfeksiyon sayısı 26,7 milyonun üzerine çıktığında, Hindistan'ın geçiş ücreti, iki haftadan kısa bir süre içinde 50.000 ölüm ekledikten sonra şu anda 303.720 oldu.

Son 24 saatte 4.454 Covid-19 ölümü bildirdi ve bu, Çarşamba günü 4.529 rekora ulaştığından bu yana günlük en yüksek ikinci gişe oldu.

Virüsün yayılmasını engellemek için kilitlemelerin uygulandığı başkent Yeni Delhi ve finans merkezi Mumbai de dahil olmak üzere büyük şehirlerde enfeksiyonların azalmasıyla devam eden yüksek ölüm sayısı geldi.

Ashoka Üniversitesi biyoloji profesörü Gautam Menon Pazartesi günü AFP'ye verdiği demeçte, "Ölümler her zaman gecikecek ... Enfeksiyon teşhisi konan insanlar şimdi hastaneye gidecek ve sonra az sayıda kişi ölecek, ancak bu daha sonra olacak," dedi.

Pek çok uzman, özellikle hastalık 1,3 milyar nüfusun çoğunluğunun yaşadığı ve sağlık tesislerinin ve kayıt tutmanın zayıf olduğu kırsal alanlara yayıldığı için, gerçek ücretin çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

Dalga, hastaneleri hastalarla boğdu ve aynı zamanda ciddi bir oksijen ve kritik ilaç sıkıntısına yol açtı.

Cenaze törenleri için uzun kuyruklar ve derme çatma ateşlerin korkunç görüntüleri de krematoryumlardan ve mezarlıklardan ortaya çıktı.

Bu arada, şüpheli Covid-19 kurbanlarının cesetleri kutsal Ganj nehrinde yüzerken veya sığ mezarlara gömülmüş olarak görüldü. Menon, "Ganj nehri boyunca Covid ölümleri olarak kaydedilmemiş gibi görünen ancak Covid ölümleri olma ihtimali çok yüksek cesetler görüyoruz" dedi.

"Herkes ölüm eksik sayımı olduğu konusunda hemfikir olsa da, soru şu: eksik saymanın kapsamı nedir ve sürekli olarak büyük bir rakam mı yoksa sadece son üç haftadan bir aya kadar mı arttı?"

Uzmanlar, yılın başlarında düzenlenen dini festivallerin ve toplu seçim mitinglerinin virüs "süper yayılma" olaylarına yol açabileceği ve toplu aşıların tek uzun vadeli çözüm olduğu konusunda uyardılar.

Hindistan, Ocak ayının ortasından bu yana 196 milyondan fazla çekim yönetti, ancak uzmanlar programın önemli ölçüde artırılması gerektiğini söylüyor.

Dünyanın en büyük aşı üreticisine ev sahipliği yapan ülke, yerel talebi karşılamak için aşı ihracatını durdurdu.