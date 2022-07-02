Hindistan Üst Mahkemesi: Nupur Sharma, Peygamber Sözleri İçin Özür Dilemeli

Hindistan'ın yüksek mahkemesi, Muhammed Peygamber ve eşi Ayşe hakkındaki sözleri büyük protestolara yol açan ve diplomatik bir anlaşmazlığı tetikleyen Hindistan'ın iktidar partisinin eski sözcüsü Nupur Sharma'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme Cuma günü Sharma'ya karşı yapılan birkaç suç duyurusu hakkında usuli duruşma sırasında "O ve gevşek dili ülkeyi ateşe verdi" dedi.

Bu hanım ülkede olup bitenlerden tek başına sorumludur” denildi. "Bütün milletten özür dilemeli"

Geçen ay Sharma'nın bir TV tartışması sırasında peygamber hakkında kışkırtıcı yorumlar yapmasından sonra Hindistan'ı ve Müslüman dünyasını öfke sardı ve yaklaşık 20 ülke Hindistan büyükelçilerini açıklama için çağırdı.

İki ülkedeki binlerce gösterici Hint ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunurken komşu Bangladeş ve Pakistan'da mitingler düzenlendi .

Hindistan'da, biri genç olmak üzere en az iki gösterici polis ateşinde öldürüldü ve Müslümanlara ait bazı evlerde protestoları düzenleyen yetkililer tarafından “toplu cezalandırma” olarak adlandırılan şeyle Müslümanlara ait birçok ev buldozerle yıkıldı.

Bu hafta, kuzeybatıdaki Udaipur şehrinde iki Müslüman erkek , Facebook'ta Sharma'yı desteklemek için paylaşımda bulunan bir Hindu terzinin kafasını kestiği iddiasıyla tutuklandı .

Yine bu hafta, Yeni Delhi polisi, Sharma'nın bilgi kontrol sitesi Alt News ve sosyal medya aracılığıyla Sharma'nın sözlerine dikkat çekmeye yardımcı olan, hükümeti sert bir şekilde eleştiren gazeteci Mohammed Zubair'i tutukladı.

Zubair Pazartesi günü tutuklandı ve bir Hindu tanrısının adını taşıyan bir oteli gösteren 1983 tarihli bir filmden bir görüntüyü betimleyen dört yaşındaki bir tweet yüzünden gözaltında kaldı.

Yorumlarından bu yana, Hindistan genelinde 37 yaşındaki Sharma'ya karşı bir dizi polis şikayeti yapıldı. Nerede olduğu bilinmemekle birlikte, avukatı Cuma günü üst mahkemedeydi ve davaların Yeni Delhi'de birleştirilmesini istedi, mahkeme tarafından reddedilen bir talep.

Bu arada, Hindistan'ın yasal web sitesi Live Law, sağcı bir Hindu grubunun Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vererek, mahkemenin Sharma aleyhindeki sözlü açıklamalarının geri çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

Sharma'nın sözleri, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) hasar kontrolüne zorladı. Parti onu askıya aldı ve tüm dinlere saygı duyduğunda ısrar eden nadir bir açıklama yaptı.

2014 yılında ulusal olarak iktidara geldiğinden beri, Başbakan Narendra Modi yönetimindeki BJP, Hindistan'ın 1,35 milyarlık nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlara karşı ayrımcı politikalar izlemekle suçlanıyor.