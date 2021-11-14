Hindistan: Sınır Devlet Pususu Beş Asker, İki Sivili Öldürdü

Yetkililer, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda en az beş Hint askeri ve iki sivilin öldüğünü söyledi. Eyalet başkenti Imphal'de bir polis memuru, şüpheli isyancıların Cumartesi günü Churachandpur bölgesindeki uzak bir köyü teftişe giden Hindistan'ın paramiliter askerlerinden oluşan bir konvoya pusu kurduğunu söyledi.

Ölenler arasında Hint ordusunun paramiliter bir gücü olan Assam Rifles'ten bir albay, karısı ve oğlu da yer alıyor. Saldırıda 4 asker daha şehit oldu. Polis, isyancıların otomatik silahlarla ateş açtığını söyledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri saldırganları arama çalışması başlattı.

Polis, pusunun büyük olasılıkla eyalette Hindistan yönetimine karşı savaşan Manipur merkezli bir isyancı grup olan Halk Kurtuluş Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Şimdiye kadar hiçbir isyancı grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

“Bir Assam Rifles konvoyuna yapılan korkakça saldırı son derece acı verici ve kınanabilir. Ulus, Komutan 46, Assam Rifles ve iki aile üyesi de dahil olmak üzere beş cesur askeri kaybetti. Acılı ailelere başsağlığı dilerim. Savunma Bakanı Rajnath Singh Twitter'da yaptığı açıklamada, failler yakında adalete teslim edilecek" dedi.

Başbakan Narendra Modi ise öldürülenlerin “fedakarlığının” asla unutulmayacağını söyledi. Twitter'da, "Bu üzüntü anında düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte" diye yazdı. Hindistan'ın Çin, Myanmar ve Bangladeş ile sınırlarını paylaşan kuzeydoğusu, çeşitli ayrılıkçı, aşiret veya sol silahlı grupların aktif olduğu ve özerklikten bağımsızlığa kadar değişen taleplerle değişken bir bölgedir.

Önümüzdeki yılın başlarında sandık başına gitmesi beklenen Manipur'da yaklaşık 20 isyancı grup faaliyet gösteriyor. Güney Asya Terörizm Portalı'ndaki verilere göre, Manipur'da 1992'den beri militanlıkla ilgili olaylarda 6.370'den fazla kişi öldü. 2015 yılında eyalette silahlı kişilerin saldırısında en az 20 asker öldü.