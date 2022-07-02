Hindistan, Kirlilikle Mücadele İçin 19 Tek Kullanımlık Plastik Ürünü Yasakladı

Hindistan, yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu ülkede kötüleşen kirlilikle mücadele etmek için pipetlerden sigara paketlerine kadar çeşitli ürünlerde tek kullanımlık plastiklere yasak getirdi.

Başbakan Narendra Modi hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, diğer ürünlerin yanı sıra pipet, çatal bıçak takımı, kulakiçi kulaklıklar, ambalaj filmleri, balonlar için plastik çubuklar, şekerleme ve dondurma ve sigara paketlerinin tek kullanımlık plastik ürünlere yasaklandığını söyledi.

İlk aşama için hükümet, çok kullanışlı olmadığını, ancak çöp olma potansiyelinin yüksek olduğunu söylediği 19 plastik eşya belirledi ve yeni yasak, bunların üretilmesini, ithal edilmesini, stoklanmasını, dağıtılmasını veya satılmasını yasa dışı kılıyor.

Bazı tek kullanımlık plastik poşetler de aşamalı olarak kaldırılacak ve yeniden kullanımı teşvik etmek için daha kalın olanlarla değiştirilecektir.

Plastik üreticileri, enflasyonu ve olası iş kayıplarını gerekçe göstererek hükümeti yasağı ertelemeye çağırdı.

Hindistan federal çevre bakanı Bhupender Yadav Cuma günü Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, yasağın bir yıldır boru hattında olduğunu söyledi.

"Artık o süre doldu" dedi.

Plastik atıklar, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da önemli bir kirlilik kaynağı haline geldi ve hızlı ekonomik büyüme, pipet ve tek kullanımlık çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık plastik ürünlerle gelen mallara olan talebi artırdı.

Plastik şişeler gibi binlerce başka plastik ürün de yasak kapsamında değil. Ancak federal hükümet, üreticilerin kullanımlarından sonra geri dönüşümden veya elden çıkarmadan sorumlu olmaları için hedefler belirlemiştir.

Bu, Hindistan'ın plastik yasağını ilk görüşü değil. Ancak önceki yinelemeler, ülkedeki belirli bölgelere odaklanmış ve bu da değişen derecelerde başarı ile sonuçlanmıştır.

Break Free from Plastic adlı savunma grubunun Asya-Pasifik koordinatörü Satyarupa Shekhar, sadece plastik kullanımını değil, aynı zamanda üretimini veya ithalatını da içeren ülke çapında bir yasağın “kesin bir destek” olduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, plastik atıkları yönetmek için organize bir sisteme sahip değil ve bu da yaygın çöplüğe yol açıyor.

Hindistan'ın kasaba ve şehirlerindeki sokaklar, sonunda kanalizasyonları, nehirleri ve okyanusları tıkayan ve ayrıca hayvanları öldüren kullanılmış plastik ürünlerle dolu.

PepsiCo, Coca-Cola Co, Hindistan'dan Parle Agro, Dabur ve Amul gibi firmalar pipetlerin yasaktan muaf tutulması için lobi yaptı. Yiyecek içecek ve tüketim malları firmalarının yanı sıra plastik üreticileri de kısıtlamaya hazırlanmak için kendilerine yeterli zaman vermediğini söyledikleri yasağın şikayetinde bulunmuştu.

Bazı uzmanlar yasağı uygulamanın zor olabileceğine inanıyordu.

Atık yönetimine odaklanan Yeni Delhi merkezli bir savunma grubu olan Toxics Link'in direktörü Ravi Agarwal, yasağın "iyi bir başlangıç" olduğunu, ancak başarısının ne kadar iyi uygulandığına bağlı olacağını söyledi.

Hükümet, tek kullanımlık plastik ürünlerin yasadışı kullanımını, satışını ve dağıtımını kontrol etmek için kontrol odaları kurmaya karar verdi. Ancak yasanın fiili olarak uygulanması, bireysel eyaletlerin ve şehir belediye organlarının elinde olacaktır.

Birleşmiş Milletler'e göre, plastik atık, dünya okyanuslarında salgın oranlarında ve tahminen 100 milyon ton buraya dökülüyor. Bilim adamları, balinalar gibi derinde yaşayan okyanus memelilerinin bağırsaklarında büyük miktarda mikroplastik buldular.