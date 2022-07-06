Hindistan İktidar Partisinde Tarihte İlk Kez Müslüman Milletvekili Yok

Bir federal bakanın istifası, Hindistan'ın iktidar partisini tarihinde ilk kez Müslüman parlamentersiz bıraktı.

Azınlık İşleri Bakanı Muhtar Abbas Naqvi, parlamento üyesi (milletvekili) olarak görev süresinin sona ermesinden bir gün önce Çarşamba günü istifa etti.

64 yaşındaki politikacı, Başbakan Narendra Modi'nin yaklaşık 400 milletvekiliyle övünen Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'ndeki (BJP) tek Müslüman bakandı.

Naqvi'nin çıkışı, BJP'nin 2014'te iktidara geldiğinden bu yana azınlık topluluğuna zulmetme iddialarıyla karşı karşıya kalmasıyla geliyor.

Hindistan yaklaşık 200 milyon Müslümana ev sahipliği yapıyor - Endonezya ve Pakistan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük Müslüman nüfusu.

Naqvi'nin yerine 46 yaşındaki aktrisliğe dönüşen politikacı Smriti Irani getirildi.

Basında çıkan haberlerde, BJP'nin Hindistan'ın başkan yardımcılığı görevi için Naqvi'yi, yetkililerinden birinin tartışmalı İslam karşıtı açıklamalar yapması üzerine küresel öfkenin ortasında düşünebileceği spekülasyonları yapıldı .

Başkan yardımcısı seçimlerinin 6 Ağustos'ta yapılması planlanırken, mevcut görevdeki M Venkaiah Naidu'nun görev süresi 10 Ağustos'ta sona eriyor.

Geçen ay, BJP cumhurbaşkanlığı görevine Droupadi Murmu'yu aday gösterdi . Murmu kazanırsa, Hindistan'ın ilk kabile politikacısı ve pozisyonu elinde tutan ikinci kadın olacak.

Hindistan anayasası, başbakan ve kabinesinin yürütme yetkilerini elinde bulundurduğu cumhurbaşkanı ve başkan yardımcısı için büyük ölçüde törensel bir rol sağlar.

Parlamentoda veya meclislerde BJP lideri yok

“Dünyanın en büyük siyasi partisi” olduğunu iddia eden Modi'nin BJP'sinin parlamentonun alt kanadında doğrudan halk tarafından seçilen 301 üyesi var.

Naqvi'nin çıkışı, sağ partinin parlamentonun üst kanadında da Müslüman bir üyeye sahip olmadığı anlamına geliyor.

Önemli bir şekilde, BJP'nin Hindistan'ın şu anda yönettiği 28 eyaletinin 18'inde doğrudan veya koalisyon ortakları aracılığıyla tek bir yasama meclisi üyesi (MLA) bulunmuyor.

Uzmanlar, BJP'nin seçilmiş saflarında Müslüman temsilcilerin bulunmamasının partinin sık sık tekrarlanan sloganıyla çeliştiğini söylüyor: “Sabka saath, sabka vikas” (Herkes için uyum ve kapsayıcı büyüme).

Gazeteci ve siyasi analist Arati R Jerath, Al Jazeera'ya BJP'nin tarihsel olarak “belirgin bir Müslüman varlığına” sahip olduğunu söyledi, ancak yürütme söz konusu olduğunda artık durum böyle değil.

"Bu yeni ve alışılmadık bir şey. Artık simgesel bir Müslüman yüzleri bile yok. Sanırım bu, Modi ve [federal İçişleri Bakanı Amit] Shah altında BJP'nin nasıl değiştiğini gösteriyor" dedi.

“Müslümanların desteği olmadan da seçim kazanabileceğimizi gösterdiğimizi açıkça söylüyor.”