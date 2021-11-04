Hindistan Hava Kirliliği ve COVID Korkuları Arasında Diwali'yi Kutluyor

Ülkenin dört bir yanındaki Hintliler, koronavirüs pandemisi ve artan hava kirliliği konusundaki endişeler arasında ışık festivali Diwali'yi kutluyor.

Diwali tipik olarak sosyalleşerek ve aile ve arkadaşlarla hediye alışverişi yaparak kutlanır. Işığın karanlığa karşı zaferini simgeleyen birçok hafif kandil veya mum ve kutlamaların bir parçası olarak havai fişekler atılır.

Geçen yıl, Hindistan'daki kutlamalar, COVID-19 enfeksiyonlarında yenilenen bir artışla alt üst oldu, ancak bu yıl şenlikler geri döndü gibi görünüyor.

Hükümet insanlardan büyük toplantılardan kaçınmalarını istemesine rağmen, pazarlar Diwali'den önce çiçek, fener ve mum satın alan hevesli kalabalıklarla dolup taşıyor.

Çarşamba günü alacakaranlık çökerken, Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Ayodhya şehrinde 900.000'den fazla toprak lambası yakıldı ve 45 dakika boyunca yanmaya devam ederek geçen yıl kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu korudu

Diwali kutlamalarının bir parçası olarak, şehir geçen yıl 606.569 kandil yaktı.

Saryu Nehri kıyısındaki Ram ki Pauri'de lambalar yakıldı ve bu, koronavirüs sosyal mesafe normlarını görmezden gelirken kıyılarını dolduran binlerce ziyaretçi için çarpıcı bir gösteri.

Bunu şehrin şeritlerini ve nehir kıyılarını aydınlatan bir lazer ve havai fişek gösterisi izledi. Binlerce şehir sakini de evlerinde ve tapınaklarında kandiller yaktı.

Festival, Hindistan'ın pandemi krizinin büyük ölçüde azaldığı bir zamanda kutlanıyor.

Cuma günü, ülke yaklaşık 13.000 yeni koronavirüs vakası ve 461 ölüm kaydetti; bu, Hindistan'ın her gün birkaç yüz bin yeni enfeksiyonun altında ezildiği bu yılın başlarından çok farklı.

Sağlık bakanlığına göre, genel olarak 35 milyondan fazla enfeksiyon ve 459.000'den fazla ölüm kaydetti. Bu rakamların, başka yerlerde olduğu gibi, muhtemelen hafife alınması muhtemeldir.

Tropikal Malabar Sahili boyunca uzanan Kerala gibi enfeksiyonların birkaç hafta önce şiştiği eyaletlerde bile sürekli bir düşüş görüldü.

Hindistan ayrıca geçen ay milyarıncı COVID-19 aşı dozunu uygulamayı kutlayarak hayatın normale döndüğüne dair güveni daha da artırdı.

Yine de uzmanlar, COVID-19 sağlık önlemleri uygulanmadığı takdirde festival sezonunun enfeksiyonlarda yeni bir artışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Zehirli duman Hindistan'ın başkentini boğdu

Ayrıca, sıcaklıklar düşerken ve kış bastırdıkça kuzey Hindistan'ı tipik olarak zehirli gri bir duman altında kaplayan hava kirliliği konusunda da endişeler var.

Diwali gecesinde, insanlar havai fişeklerle gökyüzünü aydınlatırlar - dumanları, temizlenmesi günler süren kirliliğe neden olur. Hindistan'ın başkenti Perşembe günü milyonlarca insan festivali kutlamak için ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelirken kalın, zehirli bir sis örtüsüyle boğuldu.

Yeni Delhi, her kış 20 milyonu aşan nüfusuyla, fabrika emisyonlarının tehlikeli bir karışımı, araba egzozu ve tarım yangınlarından çıkan dumanla dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. İsviçre kuruluşu IQAir tarafından hazırlanan 2020 raporu, dünyanın en kirli 30 şehrinden 22'sinin Hindistan'da olduğunu ve Yeni Delhi'nin küresel olarak en kirli başkent olduğunu buldu.

Aynı yıl Lancet, Hindistan'da 2019'da yaklaşık 17.500'ü başkentte olmak üzere 1.67 milyon ölümün hava kirliliğine bağlı olduğunu söyledi.