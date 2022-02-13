Hindistan Eyaletinde Tesettür Yasağı Dini Özgürlüğü İhlal Ediyor

ABD'li bir yetkili, Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki okul ve kolejlerde başörtüsünün tartışmalı bir şekilde yasaklanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve bu da Yeni Delhi'den sert bir şekilde çürüttü.

ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlük elçisi Rashad Hussain Cuma günü attığı bir tweette, tesettür yasağının kadın ve kızları damgalayacağını ve marjinalleştireceğini söyledi.

Hussain, "Dini özgürlük, kişinin dini kıyafetini seçme yeteneğini içerir." diye tweet attı.

"Hindistan'ın Karnataka eyaleti dini kıyafetlerin izinliliğini belirlememelidir. Okullardaki tesettür yasakları dini özgürlüğü ihlal ediyor, kadınları ve kızları damgalayıp ötekileştiriyor."

Cumartesi günü, Hindistan dışişleri bakanlığı iç meselelerinde "motive edici yorumlar" olarak adlandırdığı yoruma karşılık verdi ve davanın adli inceleme altında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Anayasal çerçevemiz ve mekanizmalarımızın yanı sıra demokratik ahlakımız ve polity'miz, meselelerin dikkate alınması ve çözüme kavuşturulması bağlamıdır. ... İç meselelerimizle ilgili motive edici yorumlar hoş karşılanmıyor." dedi.

Anlaşmazlık, bir grup Müslüman öğrencinin tesettürlü oldukları için üniversitelerine girmelerinin yasaklanmasının ardından protesto gösterisi düzenlediği geçen ay patlak verdi. O zamandan beri birkaç üniversite daha tesettür yasağına karşı hem protesto gösterileri düzenledi, Hindu sağ gruplar safran şalları giyerek tesettüre karşı protestolar düzenlediler.

Uluslararası tepki

Salı günü, başörtüsü takan Müslüman bir öğrenci, Karnataka eyaletindeki bir kolejde Hindu aşırı sağcı bir güruh tarafından sıkıştırıldı ve öfkeye neden oldu.

Haber, Nobel Ödüllü Malala Yousafzai'yi Hintli liderleri Müslüman kadınların marjinalleştirilmesine son vermeye çağırmaya itti. Salı günü attığı bir tweette "Üniversite bizi çalışmalar ve tesettür arasında seçim yapmaya zorluyor." diyen Tadiç şöyle devam etti: "Üniversite, 2010'da 2011'de 2011'de 2011'de 2011'de 201

Manchester United ve Fransız uluslararası Paul Pogba da Karnataka'daki Müslüman kadınlar için endişelerini dile getirerek, Instagram'da "Hindutva mafyaları Hindistan'da üniversiteye tesettür giyen Müslüman kızları taciz etmeye devam ediyor" başlığıyla bir video paylaştı. Hindutva, Hindistan'daki iktidardaki BJP'ye ilham veren Hindu üstünlükçü ideolojisidir.

Geçtiğimiz Şubat ayında Yeni Delhi, şarkıcı Rihanna ve iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg'in protestocu çiftçilerle dayanışma içinde attığı tweetlere sert tepki göstererek, ünlülerin "meselelerin doğru anlaşılmasına" ihtiyaç olduğunu söyledi. Çiftçilerin protestoları, Modi hükümeti çiftçilerin başlıca talepleri olan üç çiftlik yasasını yürürlükten kaldırana kadar bir yıl sürdü.

5 Şubat'ta Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki güney eyalet hükümeti "eşitliği, bütünlüğü ve kamu düzenini bozan" kıyafetleri yasakladı.

Karnataka yüksek mahkemesi Perşembe günü, bir grup Müslüman kadının tesettür yasağına karşı verdiği dilekçeye tepki olarak kararını erteledi.

Üç yargıçtan oluşan bir heyet, okul ve kolejlerin öğrencilere sınıflarda başörtüsü takmama emri verip veremeyeceğine karar vermek için Pazartesi günü davayı tekrar dinleyecek. Bu arada mahkeme, öğrencilerden üniversitelerde tesettür giymemelerini istedi.

Aktivistler, tesettür yasağının BJP'nin Müslüman karşıtı gündeminin bir parçası olduğunu ve Hindistan'ın her vatandaşa din hakkını güvence altına alan anayasasını ihlal ettiğini söyledi. Modi iktidara geldiğinden beri başta Müslümanlar olmak üzere azınlıklara yönelik saldırılar arttı.

Müslüman öğrenciler daha önce El Cezire'ye, çok yakın zamana kadar tesettürleriyle kolejlere gitmelerine izin verildiği için üniversite kararının şok edici olduğunu söylediler. Yetkililer, anayasanın Hintlilerin istedikleri kıyafetleri giymelerine ve dini semboller sergilemelerine izin verildiğini savundular.

Aktivistler ve muhalefet liderleri de Karnataka devletini geçen yıl Hristiyanları ve Müslümanları hedef almayı amaçladığını söyledikleri din değiştirme ve katliamı karşıtı yasayı geçirmekle eleştirdiler.