Hindistan Bundan Sonra Pirinç İhracatını Yasaklayacak Mı?

Bengaluru'da yaşayan Ganalı öğrenci Desmond Akwai, Accra'daki ailesini özlediğinde, yemek yerken onlarla görüntülü görüşme yapıyor ve her iki tarafta da aynı pirinç yemeğini yiyorlar. 23 yaşındaki ticaret yüksek lisans öğrencisi, "Hepimiz Hint pirinci yiyoruz, birbirimizden çok uzakta olmamıza rağmen bir yemeği paylaşıyormuşuz gibi geliyor" dedi.

Hint pirinci için bir araya gelen sadece Akwai'nin ailesi değil. Açık farkla dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Hindistan, hem Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin Orta Doğu ülkeleri hem de Gana, Benin ve Togo gibi Batı Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler için en büyük pirinç kaynağıdır. Sadece birkaç yıl önce Hindistan'dan pirinç ithal etmeye başlayan Çin, şimdi Güney Asya ülkesini en büyük tedarikçisi olarak görüyor.

Şimdi, gezegenin yarısından fazlasının temel gıda maddesi, Yeni Delhi'nin geçen ay buğday ihracatını yasaklamasının, Ukrayna'daki savaşın küresel bir gıda krizine yol açtığı bir zamanda dünyaya şok dalgaları göndermesinin ardından Hindistan'ın kendisini kurtarmasına yardımcı olabilir. ABD Tarım Bakanlığı, pirinç üretimi ve talebinin bu yıl dünya çapında yeni rekorlara ulaşacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, Hindistan'ın da, son hasatın tahmin edilenden önemli ölçüde daha kötü olduğu buğdayın aksine, hem artan verim hem de daha fazla tüketime tanık olmasının beklendiğini söyledi.

Ancak buğday ihracatına yönelik yasak, uluslararası gıda piyasalarını Hindistan'ın benzer kısıtlamalar getirme olasılığını hazırlıyor. Analistler, Mayıs ayında ülkenin pirinç ihracatının değerinin, büyük ölçüde bu korkuların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla arttığını söyledi. Hindistan'ın kendi iç ihtiyaçlarını ve pirinç ihracatını nasıl dengelediği, dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliği ve açlık arasındaki farkı kanıtlayabilir, dediler.

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü kalkınma stratejisi direktörü Paul Dorosh, "Hindistan pirinç ihracatına ciddi kısıtlamalar getirirse, özellikle bu ithalata bağlı olan en yoksul ülkelerden bazıları için oldukça yıkıcı olur." dedi.

Sektörün önde gelen endüstri kuruluşu olan Tüm Hindistan Pirinç İhracatçıları Birliği'nin yönetici direktörü Vinod Kaul, şu an için pirincin olası bir ihracat yasağı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Son hasat iyiydi, depolarda ülkenin geniş sübvansiyonlu gıda dağıtım sistemi için yeterli pirinç stoğu var ve mevcut sezon için verim tahminleri umut verici dedi.