Hindistan, ABD'nin Din Özgürlüğü Konusundaki 'Önyargılı' Raporunu Kınadı

Hindistan, dini hoşgörü konusundaki sicilini savundu ve Hintli yetkilileri azınlıklara ibadet edenlere yönelik saldırıları desteklemekle suçlayan bir raporun ardından ABD'yi kendi hakları konusunda azarladı.

Washington'un dünya çapındaki din özgürlüğüne ilişkin yıllık raporu, Perşembe günü, Hindistan'ın yükselen müttefiki Yeni Delhi'ye yönelik - dolaylı olsa da - nadir bir eleştiriyi içeriyordu ve Hintli kamu görevlilerinin kışkırtıcı yorumlarını ve Hindistan'da Müslümanlara ve Hıristiyanlara karşı ayrımcılığa ilişkin açıklamaları belgeledi.

Yeni Delhi'nin dışişleri bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi Cuma günü yaptığı açıklamada, üst düzey ABD'li yetkililerin raporun yayınlanmasıyla aynı zamana denk gelen "eksik bilgili" ve "önyargılı" yorumlar yaptığını söyledi.

Bagchi yaptığı açıklamada, “Doğal olarak çoğulcu bir toplum olarak Hindistan, din özgürlüğüne ve insan haklarına değer veriyor” dedi.

ABD ile yaptığımız görüşmelerde, ırkçı ve etnik güdümlü saldırılar, nefret suçları ve silahlı şiddet de dahil olmak üzere oradaki endişe verici konuları düzenli olarak vurguladık” dedi.

Komşusu Çin gibi, Hindistan da sık sık kendi hakları siciline yönelik dış eleştirilere karşı küser.

Yeni Delhi, Hindistan'ın kara listeye alınmasını defalarca tavsiye eden özerk bir hükümet paneli olan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nu rutin olarak kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, birbirini izleyen ABD yönetimleri tarafından yükselen Çin karşısında kilit bir stratejik ortak olarak tanımlanan Hindistan'a karşı harekete geçmesi pek olası değil.

2021'de küresel olarak din özgürlüğüne ilişkin raporda, geçen yıl boyunca Hindistan'da azınlık topluluklarının üyelerine yönelik cinayetler, saldırılar ve sindirme dahil saldırıların meydana geldiği belirtildi. Bunlar arasında inek uyanıklığı - iddiaya göre inekleri kestikleri veya sığır eti ticareti yaptıkları için Hindu olmayanlara yönelik saldırılar da vardı.

Hindistan'ın 1,35 milyarlık nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan birçok Hindu inekleri kutsal kabul ediyor ve Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi partisi tarafından yönetilen birçok eyalet, ineklerin kesilmesine karşı yasalar çıkardı ya da eski yasaları sertleştirdi.

Modi'nin Hindu milliyetçi hükümeti de eleştirmenlerin ayrımcı olarak nitelendirdiği bir dizi önlemi savundu.

ABD'nin uluslararası din özgürlüğünden sorumlu büyükelçisi Rashad Hussain Perşembe günkü raporun açılışında, "Hindistan'da bazı yetkililer insanlara ve ibadet yerlerine yönelik artan saldırıları görmezden geliyor, hatta destekliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, raporun din özgürlüğünü gösterdiğini ve dini azınlıkların haklarının dünya çapında tehdit altında olduğunu söyledi.

Blinken, "Örneğin, dünyanın en büyük demokrasisi olan ve çok çeşitli inançlara ev sahipliği yapan Hindistan'da, insanlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırıların arttığını gördük" dedi.