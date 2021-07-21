Hindistan 4.300'den Fazla 'Kara Mantar' Ölümü Kaydetti

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, Hindistan'ın mukormikoz adı verilen bu nadir ve tehlikeli enfeksiyona ilişkin 45.374 vaka bildirdiğini söyledi.

Burnu, gözleri ve bazen beyni etkiler ve genellikle Covid'den iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıkar.

Enfekte olanların yaklaşık yarısı hala tedavi görüyor.

Doktorlar, mantarın Covid'i tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantısı olduğunu ve şeker hastalarının özellikle risk altında olduğunu söylüyor.

Steroidler, Covid-19 için akciğerlerdeki iltihabı azaltır ve vücudun bağışıklık sistemi koronavirüsle savaşmak için aşırı hıza geçtiğinde meydana gelebilecek hasarın bir kısmını durdurmaya yardımcı olur.

Ancak hem şeker hastalarında hem de diyabetik olmayan Covid-19 hastalarında bağışıklığı azaltır ve kan şekeri seviyelerini yükseltirler.

Bağışıklıktaki bu düşüşün şeker hastalarında veya kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi ciddi bağışıklığı baskılanmış kişilerde mukormikoz vakalarını tetikleyebileceği düşünülmektedir.

Doktorlar, hastalığa karşı etkili tek ilacın mantar önleyici enjeksiyon olduğunu söylüyor.

En kötü etkilenen iki eyalet, 1.785 kişinin mukormikozdan öldüğü Maharashtra ve Gujarat'tır.

Bir dizi mukormikoz hastasını tedavi eden Bangalore merkezli bir göz cerrahı olan Dr Raghuraj Hegde, BBC'ye hastalıktan "hem vakaların hem de ölümlerin büyük ölçüde eksik sayıldığını" söyledi.

"Tipik olarak, mukormikozdaki ölümler, hastalığa yakalandıktan haftalar veya aylar sonra meydana gelir. Mevcut sistemlerimiz bu verileri toplamak için iyi değil" dedi.

Küçük hastanelerde ve kırsal alanlarda teşhisin zor olması ve vakaların sadece küçük bir kısmının büyük şehirlerdeki hastanelere ulaşması nedeniyle vakaların da eksik sayıldığını sözlerine ekledi.

Doktorlar, birçok hastanın daha hastaneye ulaşmadan hastalıktan öldüğünü ve tedavi edilen ve iyileşen bazı hastaların nüksetmeye başladığını söyledi.

Mumbai merkezli bir göz cerrahı olan Dr Akshay Nair, "Hastalık için agresif bir şekilde tedavi edilen ve hastanelerden taburcu edilen hastaların tekrarlayan bir enfeksiyonla geri döndüğünü görüyoruz, bu da hastalığın göz veya beyinde daha geniş yayılmasıyla kendini gösteriyor" dedi.