Hilal Altınbilek’ten Yepyeni bir Züleyha Karakteri!

Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ve TIMS&B Productions tarafından yapımı sağlanan Bir Zamanlar Çukurova isimli başarılı televizyon dizisi projesi, 4. yeni sezonda da bölümlerini televizyon ekranlarında taşımak için hazırlıklarına devam ediyor.

Başarılı ve sevilen dizinin 4. yeni sezonuna hanımağa Züleyha'nın damga vuracağı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar izleyici kitlesi tarafından merak edildi. Aksiyon dolu sahneleri ile yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak olan ve suların hiçbir zaman durulmadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha'nın devrinin başladığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Züleyha, Hünkar’ın dişi ile tırnağı ile kurduğu mirası devralmıştı ve bu şekilde kaderinin değişmesini sağlamıştı. Çukurova’ya İstanbul'dan terzi yamağı olarak gelen Züleyha, iktidar sahibi bir hanımağa olmuş ve seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

İlk olarak Züleyha, Çukurova'nın eski hanımağası Hünkar’ın odasına yerleşmiş ve daha sonra çalışma masasını da almıştı. Çukurova halkını da arkasına almayı başarmış ve şirkete, çiftliğe ve cemiyete varlığını kabul ettirmişti.

Yeni sezonda televizyon ekranında yer almaya devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.

Züleyha'nın kaderi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde baştan yazılırken yaşanacak olan gelişmeler ve yeni olaylar da izleyici kitlesi tarafından merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinde adeta yeni bir devir başlamasını sağlayan ve bu uğurda tek çok zorlu sınavlardan geçen karakter, kara bulutları dağıtmanın yolunu da arıyor. Bu sırada kendisini yepyeni bir hikayenin içinde bulacak olan Züleyha, Bir Zamanlar Çukurova isimli dizisinin hikayesini baştan yazdı ve yepyeni bir karakter yarattı.

4. yeni sezonunda ATV ekranlarında hayranları karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi tekrardan yeni bölümlerini ekranlara getirecek.