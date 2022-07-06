Highland Park'ta Silahlı Saldırı: Şüpheli İkinci Saldırı Olarak Değerlendirildi

Yetkililer, Chicago yakınlarındaki 4 Temmuz geçit töreninde ateş açmakla suçlanan bir adamın ölümcül atış gününde ikinci bir saldırı planladığını söyledi.

Polise göre, 21 yaşındaki şüpheli, yedi ölü ve düzinelerce yaralı bırakan çekimden sonra Wisconsin'e gitti.

Orada başka bir Bağımsızlık Günü kutlaması gördü ve iddiaya göre saldırmayı düşündü.

Mahkeme duruşmasında, savcıların da vurduğunu itiraf etti " dedi.

Çarşamba günkü mahkemede bir yargıç, şüpheli Robert Crimo'nun kefaletsiz tutulacağına ve bir kamu avukatı görevlendirileceğine karar verdi.

Duruşmayı takip eden bir basın toplantısında polis, araştırmacıların Bay Crimo'nun Pazartesi sabahı Chicago'nun bir banliyösü olan Highland Park'taki toplu çekimden sonra telefonunu Madison'a atmaya çalıştığını belirlediklerini söyledi. Polis, silahlı adamın kendisini bir kadın kılığına soktuğunu ve böylece Highland Park'tan kaçan sakinlerle birlikte kaçabileceğini söylediğini söyledi.

Kısa duruşmada, Eyalet Savcısı Yardımcısı Ben Dillon, gözetim videosunun şüphelinin bölgeden ayrıldığını ve bir tüfek attığını gösterdiğini söyledi.

Polis daha sonra annesinin evine gittiğini ve arabasını aldığını söylüyor.

Çarşamba günü polis, Bay Crimo'nun Madison, Wisconsin'de, Illinois eyaletindeki ilk saldırının yaklaşık 150 mil (240 km) kuzeybatısında gerçekleşen ve "ciddi şekilde düşündüğü" bir başka 4 Temmuz kutlaması gördüğüne inanıldığını söyledi.

Pazartesi günü sekiz saatlik bir insan avından sonra polis, saldırıda kullanılana benzer ikinci bir tüfekle bulunan şüpheli silahlı adamı tutukladı. Bay Dillon'a göre, silahlı adam yakalandıktan sonra itiraf etti ve polise "gözlerine baktı, nişan aldı, sonra caddenin karşısındaki insanlara ateş açtı" dedi.

Hüküm giymesi halinde, şu anda karşı karşıya olduğu şüpheli silahlı saldırganın yedi sayısı şartlı tahliye olmaksızın zorunlu ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Soruşturma bitmeden onlarca suçlama daha bekleniyor.

83 harcanan mermi kovanı gibi tüfek dergi, cinayet mahallinden kurtarılan savcılar, Çarşamba günü yaptığı açıklamada.

Yeni bilgiler, şüphelinin nasıl silah alabildiğine dair sorular sorulurken ortaya çıkıyor.

Silahlı adam, daha önce yetkililere bildirilen tehditler yapmış olmasına rağmen, potansiyel olarak tehlikeli kişilerin silah satın almasını önlemek için yapılan arka plan kontrollerinden geçti.