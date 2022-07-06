Highland Park Silahlı Saldırısı: Şüpheli 7 Cinayetle Suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago kenti yakınlarındaki bir Dört Temmuz geçit töreninde ateş açmakla suçlanan adam , yedi cinayetle suçlandı.

Illinois Eyaleti Başsavcısı Eric Rinehart Salı günü yaptığı açıklamada, şüpheli saldırgan Robert E Crimo III'ün suçlu bulunması halinde şartlı tahliye olasılığı olmaksızın zorunlu ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını söyledi.

Reinhart, birinci derece cinayet suçlamalarının ardından "düzinelerce başka suçlamanın" geleceğini ve şüphelinin Çarşamba günü yapılması planlanan ilk duruşmasında Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu kalmasını isteyeceğini söyledi.

Genç adam, Chicago banliyösü Highland Park, Illinois'deki geçit töreninin yukarısındaki bir çatıdaki bir keskin nişancı levrekinden kurbanlarını vurmakla suçlanıyor.

Yetkililer, saldırıyı haftalardır planladığını söyledi .

Pazartesi günkü geçit törenini izleyen kalabalığa rastgele 70'den fazla el ateş ettiğini ve kimliğini gizlemek ve kaçarken paniğe kapılmış kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini söylediler.

Lake County Şerif Ofisi sözcüsü Çavuş Chris Covelli, şüphelinin kendine özgü yüz dövmelerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Açılan ateş sonucu öldürülen yedi kurbana ek olarak, üç düzineden fazla kişi ateşli silah yaralanmaları ve diğer yaralanmalar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaçırılan sinyaller

Covelli, Crimo'nun kolluk kuvvetleriyle daha önce iki kez karşılaştığını söyledi: Nisan 2019'da intihara teşebbüs ettiğini bildiren bir acil durum 911 çağrısı ve o yılın Eylül ayında aile üyelerine yönelttiği "herkesi öldürmek için" tehdit ettiği iddiasıyla ilgili bir başka çağrı.

İkinci olaya müdahale eden polis, Crimo'nun evinde topladığı 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıç koleksiyonuna el koydu, ancak o sırada yetkililerin onu gözaltına almak için olası bir nedeni olmadığı için herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Covelli, "Kurbanların hiçbiri tarafından imzalanan herhangi bir şikayet yoktu" dedi.

Yine de, şüpheli aynı yılın Aralık ayında silah ruhsatı için başvurmaya devam etti. 19 yaşındayken babası başvuruyu destekledi ve eyalet polisi yaptığı açıklamada “açık ve mevcut bir tehlikeyi tespit etmek için yeterli temel olmadığını” söyledi.

Covelli, Crimo'nun geçen yıl Illinois'deki saldırıda kullanılan tüfeği yasal olarak satın aldığını söyledi. Olay yerine düşürdüğü silah, AR-15'e benzer yüksek güçlü bir tüfekti. Polis, toplamda, Crimo'nun babasının evinde görevliler tarafından ele geçirilen beş ateşli silah satın aldığını söyledi.

Covelli, şüpheliyi sorguya çeken ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyen müfettişlerin, kurbanları ırk, din veya diğer koruma statülerine göre hedef aldığına dair herhangi bir neden belirlemediğini veya herhangi bir belirti bulamadığını söyledi.

Crimo'nun avukatı, Chicago merkezli tanınmış bir avukat olan Thomas A Durkin, tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu savunma niyetinde olduğunu söyledi.

Müvekkilinin duygusal durumu sorulduğunda Durkin, Crimo ile sadece bir kez telefonda 10 dakika konuştuğunu söyledi.

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