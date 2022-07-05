Highland Park Silahlı Saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son toplu silahlı saldırıda, Chicago'nun dışında Bağımsızlık Günü geçit töreni için toplanan kalabalığa silahlı bir kişinin ateş açması , en az altı kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İşte bildiklerimiz.

Ne oldu?

Yetkililer, Chicago'nun Highland Park banliyösünde Pazartesi günü sabah 10:15'te Bağımsızlık Günü geçit törenini izlemek için toplanan kalabalığa ateş açan bir kalabalığın terörden kaçan asilere yol açtığını söyledi.

Highland Park Polis Komutanı Chris O'Neill, silahlı adamın "görülmesi çok zor" olduğu bir ticari binanın tepesindeki levrekten düzinelerce mermi atmak için görünüşe göre "yüksek güçlü bir tüfek" kullandığını söyledi.

Saldırıda 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Christopher Covelli'ye göre kurbanlardan "birkaç" olay yerinde öldü ve hedefler "rastgele" göründü.

Acil durum hazırlık tıbbi direktörü Dr Brigham Temple'a göre, NorthShore Üniversitesi Sağlık Merkezi, saldırıdan sonra 26 hasta aldı ve biri hariç hepsi ateşli silah yarası aldı. Hastanede tedavi görenlerden en az dördünün çocuk olduğunu tahmin etti.

Saldırının ardından, saatler önce ailelerin şenlikleri izlemek için başlıca izleme yerlerini belirlediği suç mahallinde, çim sandalyeler, bebek arabaları ve atıştırmalık çantalar vardı.

Saldırıyı büyük bir insan avı izledi ve polis, "ilgilenen kişi" ve Honda Fit arabasının fotoğrafını yayınladı. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli olduğu konusunda uyardılar.

Olay yerinde bir tüfek ele geçirilirken, silahın detayları hemen açıklanmadı.

İlgilenilen kişi kim?

Saldırıdan saatler sonra ve yaklaşık 8 km (beş mil) uzaklıkta, bir polis memuru belirtilen ilgili kişiyi, 21 yaşındaki Robert E Crimo III'ü durdurdu.

Düzinelerce polis de Highland Park'taki evini kuşattı.

Bobby adını kullanan Crimo, Awake the Rapper sahne adıyla hevesli bir rapçiydi ve sosyal medyada bazıları şiddet içeren ve silah şiddetini tasvir eden düzinelerce video ve şarkı yayınladı.

Crimo'nun uzun zamandır şarküteri sahibi olan babası Bob, 2019'da Highland Park belediye başkanlığına adaylığını koyamadı.

Crimo hemen suçlanmadı.

Kurbanlar hakkında ne biliniyor?