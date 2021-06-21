Hiç Çalışmayan Ev Hanımlarına 2000 TL ile 10000 TL Arasında Ödeme Yapılıyor

Hiç çalışmayan kişilere, anında acil para ihtiyacı olanlara müjdeli haber bankalardan geldi. Bankalar üzerinden ev hanımı olan kişilere 10000 TL'ye kadar nakit imkanı başladı. Bankalar resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyasında, 10000 TL kredi başvurusu yaparak 36 ay vadeye kadar sizlere destek verilecektir. Bankalardan 10000 TL'ye kadar nakit alacak olan ev hanımlarının en az 1 kredi kartı kullanmış olması gerekiyor.

Ev hanımlarına 2000 TL ile 10000 TL arasında krediler, online olarak verilmektedir. Gelir belgesiz onay alacağınız bu krediler ayrıca bazı bankaların SMS kredi kampanyalarına katılanlarına da verilecektir. 2000 TL ve 10000 TL arasında kredi başvurusu yapacak olan kişiler, aşağıdaki bankalardan kendine uygun olanı seçerek başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaklar SMS atabilirler. SMS ile Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına gönderip, onay alabilir, onaylanan kredinizi banka şubelerinden sadece kimlikle kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, kredilerini Akbank Direkt uygulamasından alabilirler. Bunun için banka hesabınızın olması ve hesabınızın üzerinde bir internet şifresi olması gerekiyor. Akbank üzerinden ev hanımlarına verilen bu kredilerde, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullandırılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlere banka SMS ile de onay veriyor. SMS ile kredi başvurusu için Kredi Yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj atın. Bu şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ev hanımlarına SMS ile kredi verecek. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, ev hanımı olan kişilere banka 10000 TL'ye kadar onay verecek. 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli onay alacağınız bu kredilerde, kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca bankanın internet bankacılığı üzerinden de kredi onayı alabilirler.

TEB

Son olarak sizlere TEB bankası kredisi öneriyoruz. Kredi sonucu uygun olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen alabileceklerdir. TEB bankası üzerinden Kredi TC kimlik yazarak 4466 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Onaylanan kredi banka şubesinden kimlikle veya bankanın internet bankacılığı uygulaması olan CepteTEB uygulaması üzerinden de kredi alabileceklerdir.