Heybeliada Nerede, Heybeliada Gezilecek Yerler Nelerdir?

İstanbul'da çok sayıda bulunan adalar arasında yer alan Heybeliada oldukça gözde bir konumdadır. İstanbul'un en çok ziyaret edilen adaları arasında yer alan Heybeliada'da yapılacak pek çok aktivite de bulunmaktadır. Tarihi alanları ile de ünlü olan Heybeliada'da tarihi yerler gezmeyi sevenler, oldukça keyifli vakit geçirecektir. Büyükada ardından ikinci büyük ada konumunda olan Heybeliada’da görülmesi gereken kültürel anlamda da çok sayıda yer bulunmaktadır. Fazla sayıda kültürel ev bulunan bu yerde bisiklet sürmek de tavsiye edilen etkinlikler arasında yer almaktadır. Heybeliada’da bisiklet kiralamak mümkün olurken bu tarihi yer bisiklet yardımı ile oldukça kolay bir şekilde gezilecektir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar stresten bir nebze de olsun uzaklaşmak istedikleri zaman Heybeliada ilk tercih edilen yerler arasında bulunmaktadır.

Marmara Denizi'nde İstanbul Anadolu Yakası’na yakın bir konumda bulunan Heybeliada, İstanbul'un sahip olduğu ve Marmara Denizi'nde bulunan adalar arasında yer almaktadır. Yalnızca deniz yolu ile girişi mümkün olan Heybeliada'ya karayolu ile ulaşım mümkün olmamaktadır. Heybeliada'da motorlu taşıtlar sadece belediyenin araçları olduğundan dolayı adaya gelen vatandaşların özel motorlu aracı ile gelmesi mümkün olmayacaktır. İstanbul'da bulunan pek çok iskeleden Heybeliada'ya aktarmalı bir şekilde giden gemiler vardır fakat en kısa yol ise İstanbul'un Kartal ilçesinde yer alan iskeleden geçiş olacaktır. İşte Heybeliada hakkında merak edilen detaylar…

Heybeliada Deniz Lisesi gezilmesi tavsiye edilen yerler arasında bulunmaktadır. Açılış tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanır ve ilk açıldığı zaman Mühendishane Bahr-i Hümayun olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise iyi denizci öğrenciler yetiştirmek için kurulmuş olan Heybeliada Deniz listesi 250 senelik bir tarihi yapıya sahiptir. 2016 yılında eğitim hayatında sonlandıran bu lise, askeri liselerin 2016'da kapanması ile beraber eğitimini sonlandırmıştır.