Hesaplarınızı Kontrol Ettiniz mi? Hafta Sonu Ödemeler Yapıldı!

Haziran ayının pek çok banka ve diğer finans kuruluşları açısından kampanyaların ayı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son dönemlerde yapılan bu duyurularla birlikte yardıma ihtiyacı olan kişilerin haberlerini vermeye devam ediyoruz. Şimdi bir de daha rahat alışveriş yapmak için yada ihtiyaçları karşılamak için pek çok yardım seçeneğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hesaplarınızı kontrol ederek son derece hızlı bir şekilde siz de bu yardım seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Başvuran Kişilerin Hesaplarında!

Kampanya kapsamında hafta sonu günlerinde yapılan başvuruların değerlendirmeye alındığını ve yine anında hesaplara geçtiğini belirtmek gerekiyor. Akbank’tan yapılan açıklama ile birlikte bu tarz bir ödeme bekleyenlerinde hesaplarını kontrol etmesinde fayda var.

Tüm merak edilenler ve detayları sizin için bir araya topladık…

Acil Nakit İhtiyacınız mı var?

Bu konuda son zamanlarda sıklıkla Akbank haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Banka son dönemlerin oldukça ayrıcalıklı ve farklı bankaları arasında yer almaya da devam ediyor. Özellikle 36 aya kadar vade ile 40.000 TL’ye kadar olan kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplara yatırmaya da devam etmekte. Haliyle tüm vatandaşlar arasında da bir merak konusu uyandı. Acaba başvurum olumlu sonuçlandı mı?

Başvuru ve Diğer Şartlar İçin

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre başvuru yapmak için şubelere gitmenize gerek yok. Akbank mobil uygulaması üzerinde yer alan krediler bölümünü tıklayarak hemen şimdi başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular hızlı bir şekilde sonuçlanarak para ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Bu konuda zaman içerisinde farklı seçenekler ön plana çıkıyor olsa da Akbank’ın oldukça kaliteli ve ayrıcalıklı bir seçenek sunduğunu da belirtmekte fayda var.

Ne Kadar Kredi Alabilirim?

Bankanın uygulamasını ziyaret ettiğiniz andan itibaren ne kadar ödeme alabileceğiniz ile ilgili oldukça detaylı bir bilgilendirme ekranı ile karşılaşıyorsunuz. Bu sebeple hızlı ve kesintisiz bir şekilde ödeme yapmak ve ödeme almak için hemen şimdi başvurmanız yeterlidir. Daha detaylı bilgi ve kredi seçenekleri hakkında farklı konu başlıklarına göz atmak için de bankanın mobil uygulaması gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Genellikle bu yönlendirmelerde onaylanan potansiyel kredi tutarı yer alır. Örneğin sizin 40.000 tlye ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bankaya yaptığınız başvuruda bunun 23.000 TL olarak onaylanması mümkün olabilir. Daha fazla kredi onaylatmak için bankaya başvurabilir ve hemen yeni bir kredi limitinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu her zaman için kredinizin onaylanacağı anlamına gelmese de çoğunlukla bu tarz yapılan başvurularda daha geniş fiyat aralığından onaylanması da mümkün oluyor.

Akbank Şartları Nelerdir?

Banka bu kişilere ödeme yapabilmek için kredi puanına çok önem veriyor. Buna göre Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin de başvuru ekranında kredi puanları kontrol ediliyor. Eğer puanlamanız 1300 altında kalırsa bu sefer ne yazık ki krediye olumlu geri dönüş yapılmıyor. Tabii ki bu durum istisnalarla birlikte farklı konu başlıklarında da ön plana çıkıyor.

Uygulama kullanarak son derece kısa bir süre içerisinde kredi başvurusunda bulunup hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu tarz kampanyalar uygulamaların daha yoğun bir şekilde kullanılmasının önünü açmak amacıyla ön plana çıkarılmaktadır. Siz de hemen uygulama üzerinden başvuruda bulunarak hızlı ve kesin bir şekilde kredi kullanma olanağından yararlanabiliyorsunuz.

Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve bankacılık ürün ve hizmetleri hakkında detaylı seçeneklere ulaşmak için adresinde yer alan tüm seçeneklere hızlı bir şekilde göz atmanız mümkün olacaktır. Akbank bu tarz kampanyalarda her zaman için ayrıcalıklı ve kaliteli bir adres olarak dikkatleri üzerinde toplar.