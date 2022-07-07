Hesaplarınızı Kontrol Edin! Temmuz Ayında 50.000 TL Ödenecek!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan kampanyada Temmuz ayında otomatik olarak banka şubelerine gitmeden internet üzerinden veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, 50000 TL onay alıp almadığınızı görebileceğiniz kampanyalar duyuruldu. Temmuz ayında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler öncelikli olarak bayram kredisi daha sonra da temmuz ayında verilecek olan düşük faizli ihtiyaç kredileri, kampanyalarını tercih edilir. Özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların kredi kampanyalarına katılabilmeleri için öncelikli olarak bazı şartlara uygun müşteriler olması gerekiyor.

Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Verilecek olan bu krediler, Bireysel İhtiyaç Kredisi adı altında verileceği için kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması veya emekli olması gerekiyor. Devlet memuru olan vatandaşlarda, Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kredileri işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını bırakabilir.

ING Bank

Başvuru yapmak istediğiniz banka Ing Bank ise bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ing Bank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kredi başvurusundan sonra kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından da yararlanmaktadır. Banka hesabınız varsa, mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte 50000 TL kredi kullanabiliyor. Banka şubeleri haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Akbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını 44 25 numaralarına göndermeleri durumunda, Akbank'ın SMS ile kredi, servis numarasıyla birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden, öncelikli olarak banka kredi puanınızı sorgulamak öneriyoruz.