Hesaplarınızı Kontrol Edin: Saat 19:00'dan Sonra 25.000 TL Ödeme Verilecek! Bankalardan Resmi Açıklama Geldi.

Hesabımızı kontrol etmeniz durumunda, sizler de 25000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Akbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında bu bankada hesabı olan vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredisi imkanı, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 verilmektedir.

Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başlatmış oldukları bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 25000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına istedikleri limitlerde kredi ödemeler alabilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin kredi puanına göre işlem yapmaktadır.

Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi puanı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alabilecekleri kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödeme yaptırabilmektedir.

1500 ve üzerinde bir kredi puanı olan vatandaş nakit kredi başvurusunda bulunması durumunda, Akbank üzerinden istedikleri zaman kredi imkanından faydalanabiliyor.

AKBANK

Başvurunuzu, Akbank üzerinden yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilir veya başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde ne kadar işlem yapacağı hakkında bilgileri verirken, ayrıca kredi kullanmak isteyen kişilerin banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapacağını da açıkladı. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında, onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödeme alabilmektedirler.